В Британии назначили министра по предотвращению суицида (19)

2018.10.11 (19)2018.10.10 (27) →
- В Британии назначен министр по предотвращению суицидов : DailyUA 09:23
- В Британии Джеки Дойл-Прайс назначили министром по предотвращению суицида : #Буквы 09:18
- В Британии появился министр по предотвращению самоубийств : Realist.online 08:30
- В Великобритании появился министр по предотвращению суицида : Українські Новини 08:14
- В Британии появился министр по делам предотвращения суицида : Телеграф.com.ua 08:13
- В Британии появился министр по борьбе с суицидами : Николаев в подробностях 07:29
- В Великобритании назначили министра по предотвращению суицидов : Новое Время 07:10
- В Великобритании назначили министра по предотвращению суицида : 112.ua 07:00
- В Британии появился министр по предотвращению суицидов : УкропNews.com 06:44
- В Британии появился министр по предотвращению суицидов : УНИАН 06:17
- В Британии назначили министра по предотвращению суицида : Слово і Діло 06:11
- В Британии назначен министр по предотвращению суицидов : Шиповник.ua 04:38
- В Британии назначили министра по профилактике суицидов : НикВести 04:10
- В Великобритании появился министр по предотвращению самоубийств : Соцпортал 02:40
- В Великобритании назначили министра по предотвращению суицидов : Гордон 01:35
- В Британии назначен министр по предотвращению суицидов : LB.ua 00:37
- В Великобритании назначили министра по борьбе с суицидами : Зеркало недели. Украина 00:16
- В Великобритании назначили министра по предотвращению суицида : УкропNews.com 00:15
- Министр по предотвращению самоубийств появился в Великобританиии : ГолосUA 00:05