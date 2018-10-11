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В Британии назначили министра по предотвращению суицида (19)

Слово і Діло 2018.10.11 06:11
11 октября 2018, 06:00 Глава британского правительства Тереза Мэй назначила первого министра по вопросам предотвращения суицида в рамках кампании за уменьшение количества людей, которые решаются на самоубийство. Как передает "Слово и Дело", об этом сообщает BBC в среду, 10 октября. Назначая министра здравоохранения Джеки Дойл-Прайс на новую должность, Мэй заявила, что ее роль будет заключаться в борьбе со стигматизацией, которая окружает явление суицида.
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2018.10.11 (19)

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