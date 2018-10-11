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В Украине в сентябре вырос объем депозитов (49)

Фокус 2018.10.11 11:34
Фото: Hubs.com.ua Увеличению средств на депозитных счетах граждан способствовало сохранение высоких темпов роста заработной платы 11.10.18 В сентябре 2018 года объем депозитов в гривне и иностранной валюте в украинских банках увеличился соответственно на 1,5% и 1,4%. Об этом говорится в данных Денежно-кредитной статистики, который опубликовал Нацбанк. Отмечается, что наиболее активно росли вклады населения.
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