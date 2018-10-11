В Херсоне поддержали акцию против повышения цен на топливо (33)

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- Протесты против повышения цен на топливо: перекрытые дороги и масштабная остановка транспорта - ФОТО : УРА-Информ 12:55
- Несколькими регионами Украины прокатились протесты против повышения цен на топливо : ТСН.ua 12:44
- В Одессе автомобилисты протестовали против повышения цен на топливо (ФОТО, ВИДЕО) : ГолосUA 12:35
- Бойкот цен на бензин: В Сумах на час была заблокирована Харьковская : Данкор онлайн 12:32
- В Днепре водители устроили акцию протеста против повышения цен на топливо: образовалась пробка : Новости Днепропетровска 12:28
- В Днепре бастовали водители: что требуют (фото, видео) : Днепр Час 12:27
- Киевские водители не поддержали акцию бойкота цен на топливо : Автоцентр 12:10
- Николаевские водители призвали Гройсмана уйти в отставку : Мой Город N 12:04
- "Ідіть в ср* * у" с такими ценами на топливо: николаевские автомобилисты поддержали всеукраинский бойкот : Маю право 11:57
- "Евробляхеры" в час пик заблокировали несколько улиц в Киеве, протестуя против повышения цен на топливо : Inpress.ua 11:43
- В Одессе автомобилисты присоединились к акции против повышения цен на топливо : Инфолайн 11:42
- Водители Запорожской области устроили бойкот новому топливу (ВИДЕО) : Верже 11:11
- Николаевцы вышли на Адмиральскую протестовать против повышения цен на топливо : НикВести 11:10
- Протесты против повышения цен на топливо: водители перекрывали трассу Киев-Чоп : Новое Время 11:10
- Водители Николаева присоединились к акции протеста против повышения цен на бензин : NewsMir.info 11:09
- Украинские водители взбунтовались против подорожания бензина. Видео : ДнепрCity.net 11:07
- Водители Николаева присоединились к акции протеста против повышения цен на бензин : From-UA.com 11:04
- В Одессе автомобилисты присоединились к акции против повышения цен на топливо : Українські національні новини 11:03
- В Одессе автомобилисты присоединились к акции против повышения цен на топливо : ПрессОрг24 11:02
- Протест автоактивистов на ул. Харьковской в Сумах полностью парализовал работу электротранспорта : 0542.ua Сумы 11:01
- В Херсоне поддержали акцию против повышения цен на топливо : Новый Визит 11:00
- В Украине протестуют автомобилисты - требуют снизить цены на топливо : Мариупольские новости 10:57
- Николаевские водители вышли на митинг против повышения цен на топливо : Николаевские Известия 10:46
- "Евробляхеры" в час пик заблокировали несколько улиц в Киеве, протестуя против повышения цен на топливо : УкропNews.com 10:44
- Украинские водители взбунтовались против подорожания бензина. Видео : Hronika.info 10:41
- В Днепре водители устроили акцию протеста против повышения цен на топливо: образовалась пробка (ФОТО) : Мост Днепр 10:38
- Флешмоб "Бойкот цене на топливо": в Мелитополе водители провели акцию (ФОТО, ВИДЕО) : ГолосUA 10:35
- Акция протеста против цен на бензин : Запорожский Клуб новостей 10:15
- Под стенами ЗОГА водители требуют снижения цен на топливо. Фото : РепортерUA 10:11
- В Николаеве присоединились к бойкоту против повышения цен на топливо : Мой Город N 10:04
- В Сумах протестующие заблокировали Харьковскую (+видео) : Данкор онлайн 10:02
- Водители по всей стране пообещали устроить протест против повышения цен на топливо : ТСН.ua 09:43
- В Николаеве проходит митинг против повышения цен на топливо : Шиповник.ua 09:38