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В Херсоне поддержали акцию против повышения цен на топливо (33)

Новый Визит 2018.10.11 11:00
11 октября 2018 10:24:52 По всей Украине прошла акция протеста "Бойкот цене на горючее". С 9 до 10 утра 11 октября водители останавливались на дороге и сигналили, выражая недовольство повышением цен на топливо для автомобилей. По словам организаторов акции, ее цель также предупредить о недопустимости ухудшения уровня жизни обычных граждан. Инициативу поддержали не только владельцы легковых автомобилей, но и
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2018.10.11 (33)

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