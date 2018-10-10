Луценко рассказал, что "нагуляла" Поклонская в Крыму (1)

Znaj.ua 2018.10.10 20:16

19:53 10.10 Генпрокурор объяснил, что ждет одиозную "ополченочку" Так называемому экс-прокурору аннексированного Россией Крыма и действующему депутату Госдумы РФ скандальной Наталье Поклонский объявлено подозрение в совершении тяжких военных преступлений. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу ГПУ. В сообщении говорится, что в среду, 10 октября, об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко, который сегодня, 10 октября, заявил об официальном объявления