Луценко рассказал, что "нагуляла" Поклонская в Крыму (1)

Znaj.ua 2018.10.10 20:16
19:53 10.10
Генпрокурор объяснил, что ждет одиозную "ополченочку"
Так называемому экс-прокурору аннексированного Россией Крыма и действующему
депутату Госдумы РФ скандальной Наталье Поклонский объявлено подозрение в
совершении тяжких военных преступлений.
Об этом сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.
В сообщении говорится, что в среду, 10 октября, об этом заявил генпрокурор
Юрий Луценко, который сегодня, 10 октября, заявил об официальном объявления
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