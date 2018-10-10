Парубий подписал закон о введении военного приветствия "Слава Украине!" в Нацполиции и ВСУ (72)

2018.10.11 (72)2018.10.10 (20) →
- Порошенко подписал закон о приветствии "Слава Украине" в ВСУ и полиции : Типичный Херсон 18:45
- Здороваемся "Слава Украине" - теперь официально : Страна.in.ua 18:43
- "Слава Украине": Порошенко утвердил новое приветствие : Подробности.ua 18:40
- Порошенко подписал закон о введении приветствия "Слава Украине" : ОстроВ 18:39
- Порошенко узаконил воинское приветствие "Слава Украине!" : Эксперт Украина 18:37
- Новое военное приветствие будет внесено в уставы ВСУ : the Экономист 18:28
- Порошенко заявил, что подписал законопроект о приветствии "Слава Украине!" в армии и Нацполиции (ВИДЕО) : Ракурс 18:28
- Порошенко ввел приветствие "Слава Украине!" : DailyUA 18:23
- Порошенко утвердил приветствие "Слава Украине" в армии : #Буквы 18:18
- Порошенко подписал закон, который взбесил Кремль : OnPress.info 18:17
- Порошенко подписал закон о приветствии "Слава Украине" в ВСУ и полиции : УкропNews.com 18:16
- Порошенко подписал закон о приветствии "Слава Украине!" в армии : Vector News 18:16
- Порошенко ввел приветствие Слава Украине! : Begemot.media 18:15
- Подписан закон о новом приветствии для армии и полиции : UA.news 17:44
- Порошенко подписал закон о военном приветствии "Слава Украине" : Шиповник.ua 17:38
- Порошенко подписал закон в отношении воинского приветствия "Слава Украине!" : Днепровский городской портал 17:37
- "Слава Украине - Героям слава!": Порошенко подписал закон о закреплении нового приветствия : Политолог.net 17:23
- Порошенко подписал закон, который закрепляет для армии и полиции приветствие "Слава Украине! - Героям слава!" : УкропNews.com 17:15
- Президент утвердил военное приветствие "Слава Украине" : УкропNews.com 17:15
- Порошенко ввел приветствие "Слава Украине!" : РепортерUA 17:11
- Порошенко подписал закон и ввел для ВСУ приветствие "Слава Украине!" : Николаевский центр журналистских расследований 17:10
- Президент подписал закон о воинском приветствии Слава Украине! : Новое Время 17:10
- Порошенко подписал закон о новом воинском приветствие Слава Украине : Актуальная Правда 17:10
- Порошенко подписал закон о новом воинском приветствии "Слава Украине!" : Антикор.com.ua 17:10
- Порошенко подписал закон о приветствии "Слава Украине" для ВСУ и полиции : NewsOne 17:09
- Порошенко подписал закон о введении приветствия "Слава Украине" в украинской армии и полиции : Интерфакс-Україна 17:06
- Порошенко подписал закон о приветствии "Слава Украине" : Главное 17:05
- Порошенко подписал закон о новом воинском приветствии "Слава Украине!" : Четверта Влада 17:05
- Закон подписан: Порошенко ввел приветствие "Слава Украине!" : From-UA.com 17:04
- Порошенко подписал закон о приветствии "Слава Украине" : Диванная Сотня 17:03
- Подписан важный для ВСУ закон, взбесивший Россию : Апостроф 17:00
- Порошенко подписал закон о военном приветствии "Слава Украине!" - "Героям слава!" : Мариупольские новости 16:57
- Порошенко ввел приветствие Слава Украине! : Вибори в Україні та світі 16:46
- Порошенко подписал закон об изменениях в уставах ВСУ : Journalist.today 16:46
- Порошенко подписал закон о приветствии "Слава Украине" в ВСУ : ТСН.ua 16:44
- Президент подписал закон в отношении воинского приветствия "Слава Украине!" : Инфолайн 16:42
- Порошенко подписал закон о новом воинском приветствии "Слава Украине!" : Гуру.ua 16:39
- Порошенко подписал закон о военном приветствии "Слава Украине" : LB.ua 16:37
- Обзор прессы: Порошенко подписал закон о воинском приветствии Слава Украине : Голос Правди 16:37
- Президент выступил за возвращение в ряды ВСУ уволенных профессионалов : Українські національні новини 16:33
- Президент выступил за возвращение в ряды ВСУ уволенных профессионалов : ПрессОрг24 16:32
- Порошенко ввел в действие новое приветствие в армии - "Слава Украине! - Героям слава!" : ReplyUA.net 16:30
- Порошенко подписал закон о введении приветствия "Слава Украине" : ДонПресс 16:26
- Порошенко подписал закон про "Слава Украине" : Капитал 16:18
- Порошенко подписал закон о приветствии "Слава Украине" в армии : Страна.ua 16:17
- Президент утвердил военное приветствие "Слава Украине" : Зеркало недели. Украина 16:16
- Порошенко официально ввел приветствие Слава Украине! : UA-Reporter.com 16:14
- Порошенко подписал закон о новом воинском приветствии "Слава Украине!" : Сегодня.ua 16:12
- Порошенко подписал закон о воинском приветствии "Слава Украине!" : Слово і Діло 16:12
- Порошенко подписал закон о воинском приветствии "Слава Украине" : Новости N 16:11
- Порошенко подписал закон о приветствии "Слава Украине" в Нацполиции и ВСУ : РБК-Україна 16:11
- Порошенко подписал закон о воинском приветствии "Слава Украине" : NikMedia.com.ua 16:10
- Порошенко ввел приветствие Слава Украине! : ЗА Київ 16:05
- Порошенко утвердил приветствие ВСУ "Слава Украине!" : "Наша газета" (Луганск) 16:05
- Порошенко подписал закон о новом приветствие в армии и полиции : Gazeta.ua 16:05
- Порошенко подписал закон, который закрепляет для армии и полиции приветствие "Слава Украине! - Героям слава!" : УНИАН 16:03
- "Слава Украине!" - Порошенко сегодня подписал закон о новом приветствии для ВСУ : Dialog.ua 16:02
- Порошенко подписал закон в отношении воинского приветствия "Слава Украине!" : ПрессОрг24 15:47
- Порошенко подписал закон о приветствии "Слава Украине!" -> : Вести.ua 15:45
- Порошенко сделал официальным приветствие "Слава Украине!" : UA-Reporter.com 15:44
- Порошенко утвердил приветствие ВСУ "Слава Украине!" : MIGnews.com.ua 15:38
- Порошенко подписал закон о воинское приветствие "Слава Украине!" : IPress.ua 15:36
- "Слава Украине!": Порошенко подписал закон о новом воинском приветствии : Главред 15:35
- Официальным приветствием ВСУ стало "Слава Украине": Порошенко подписал закон : Еспресо TV 15:34
- Президент подписал закон о приветствии "Слава Украине!" : Фокус 15:34
- Порошенко подписал закон в отношении воинского приветствия "Слава Украине!" : Українські національні новини 15:33
- Порошенко утвердил воинское приветствие "Слава Украине - Героям Слава!" : DsNews 15:33
- Порошенко подписал закон о воинском приветствии "Слава Украине!" : Газета День 15:26
- "Слава Украине": Порошенко подписал закон о новом воинском приветствии : ForUm 15:04
- Президент подписал закон о воинском приветствии "Слава Украине!" : Комментарии.UA 15:02
- Порошенко подписал закон о воинском приветствии "Слава Украине!" : 112.ua 15:00
- Порошенко подписал закон, который устанавливает приветствие "Слава Украине" в армии : the Бабель 14:47