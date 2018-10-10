Парубий подписал закон о введении военного приветствия "Слава Украине!" в Нацполиции и ВСУ (72)

ГолосUA 2018.10.10 16:05

ГолосUA 16:00 10-10-2018 Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий подписал законопроект No9036 о введении военного приветствия "Слава Украине!" в Национальной полиции и Вооруженных силах Украины. Об этом спикер ВР написал Тwitter. Закон направлен на подпись президенту. "Подписал принятый Верховной радой закон о внесении изменений в уставы ВСУ (No9036) о введении военного приветствия - Слава Украине!