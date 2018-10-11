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"Дочка" Google возглавила рейтинг лучших работодателей мира - Forbes (26)

Минфин 2018.10.11 11:08
Alphabet - дочерняя компания Google второй год подряд возглавляет рейтинг лучших работодателей мира от журнала Forbes. Фото: nytimes.com Также в тройку лидеров входят Microsoft и Apple. Всего в первую десятку вошли шесть компаний из США - кроме лидеров в топ-10 вошли Walt Disney Company (4), Amazon (5) and Celgene Corporation (10). Вторыми по представленности в первой десятке стали компании из Германии.
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2018.10.11 (26)

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