"Дочка" Google возглавила рейтинг лучших работодателей мира - Forbes (26)

Минфин 2018.10.11 11:08

Alphabet - дочерняя компания Google второй год подряд возглавляет рейтинг лучших работодателей мира от журнала Forbes. Фото: nytimes.com Также в тройку лидеров входят Microsoft и Apple. Всего в первую десятку вошли шесть компаний из США - кроме лидеров в топ-10 вошли Walt Disney Company (4), Amazon (5) and Celgene Corporation (10). Вторыми по представленности в первой десятке стали компании из Германии.