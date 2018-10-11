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Фокус: Украина

WSJ: Удушенный в Лондоне соратник Березовского хотел рассказать о связи "Аэрофлота" со спецслужбами РФ (32)

Позиция 2018.10.11 10:31
11 октября 2018 09:21 Найденный мертвым в марте 2018 года в Лондоне соратник Бориса Березовского, экс замдиректора "Аэрофлота" Николай Глушков, хотел рассказать СМИ о связи компании "Аэрофлот" со спецслужбами России, - пишет издание The Wall Street Journal. В своей публикации, издание ссылается на вдову Александра Литвиненко - Марию, по словам которой "Аэрофлот" еще с советских времен использовался
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