WSJ: Удушенный в Лондоне соратник Березовского хотел рассказать о связи "Аэрофлота" со спецслужбами РФ (32)

Позиция 2018.10.11 10:31

11 октября 2018 09:21 Найденный мертвым в марте 2018 года в Лондоне соратник Бориса Березовского, экс замдиректора "Аэрофлота" Николай Глушков, хотел рассказать СМИ о связи компании "Аэрофлот" со спецслужбами России, - пишет издание The Wall Street Journal. В своей публикации, издание ссылается на вдову Александра Литвиненко - Марию, по словам которой "Аэрофлот" еще с советских времен использовался