США подготовили новый удар для России (28)

Эксперт Украина 2018.10.11 12:37

11.10.2018 11:50 В США представили законопроект, предполагающий выделение миллиарда долларов на финансирование европейских энергетических проектов с целью помочь Европе диверсифицировать энергетику. С таким законодательным предложением выступили сенатор от Республиканской партии США Рон Джонсон и демократ Крис Мерфи, передает Bloomberg. Агентство отмечает, что выделение средств поможет Европе "противостоять влиянию России".