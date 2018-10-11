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США подготовили новый удар для России (28)

Эксперт Украина 2018.10.11 12:37
11.10.2018 11:50 В США представили законопроект, предполагающий выделение миллиарда долларов на финансирование европейских энергетических проектов с целью помочь Европе диверсифицировать энергетику. С таким законодательным предложением выступили сенатор от Республиканской партии США Рон Джонсон и демократ Крис Мерфи, передает Bloomberg. Агентство отмечает, что выделение средств поможет Европе "противостоять влиянию России".
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