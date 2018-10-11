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На трассе под Херсоном обстреляли машину с людьми: есть раненые (69)

Аргументы и Факты Украина 2018.10.11 11:08
В результате стрельбы ранены двое мужчин, сообщает полиция Херсонской области. Неизвестные обстреляли автомобиль на автодороге Херсон-Феодосия-Керчь. © / Патрульная полиция Украины Киев, 11 октября - АиФ-Украина. В Кременчуге мужчина устроил стрельбу по общежитию На трассе Херсон- Феодосия-Керчь поздно вечером 10 октября неизвестные на авто обстреляли другую машину с людьми. "Около 21.10 на автодороге Херсон-Феодосия-Керчь неизвестные лица, которые
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