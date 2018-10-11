СЦКК: вооруженные формирования РФ открыли огонь в сторону патруля миссии ОБСЕ (54)

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- Боевики обстреляли патруль ОБСЕ под Каменкой : Подробности.ua 10:40
- Боевики обстреляли патруль СММ ОБСЕ : Фокус 10:34
- Боевики обстреляли патруль ОБСЕ на Донбассе : ReplyUA.net 10:31
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- Боевики обстреляли миссию ОБСЕ в районе Донецкой фильтровальной станции : UATV 10:14
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- Оккупанты обстреляли патруль ОБСЕ возле Донецкой фильтровальной станции : Еспресо TV 10:04
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- Боевики обстреляли патруль ОБСЕ возле Донецкой фильтровальной станции, - СЦКК : 112.ua 10:00
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- На Донецкой фильтровальной станции боевики обстреляли представителей ОБСЕ : Українські Новини 09:44
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- Патруль СММ ОБСЕ попал под обстрел боевиков на Донбассе : From-UA.com 09:34
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- Наемники РФ обстреляли патруль ОБСЕ во время проведения смены персонала на Донецкой фильтровальной станции, - украинская сторона СЦКК : УкропNews.com 09:14
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- Сепаратисты обстреляли патруль СММ ОБСЕ : NewsMir.info 09:09
- Боевики обстреляли патруль ОБСЕ во время смены персонала на Донецкой фильтровальной станции : LB.ua 09:07
- Боевики обстреляли патруль СММ ОБСЕ во время проведения смены персонала на ДФС : Интерфакс-Україна 09:06
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