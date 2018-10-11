СЦКК: вооруженные формирования РФ открыли огонь в сторону патруля миссии ОБСЕ (54)

ПрессОрг24 2018.10.11 11:02

Украинская сторона СЦКК сообщает, что вооруженные формирования РФ открыли огонь в сторону патруля специальной мониторинговой миссии ОБСЕ во время проведения смены персонала на Донецкой фильтровальной станции на Донбассе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-центр ООС. "10 октября 2018 года в 9:00 в районе населенного пункта Каменка боевиками вооруженных формирований Российской Федерации был открыт огонь из