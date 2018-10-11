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Фокус: Украина

"Дайте еще один шанс": в киевском метро появилась новая реклама Сытника (24)

#Буквы 2018.10.11 12:18
Опубликовано: Четверг, 11 октября 2018 12:03 В вагонах поездов киевского метро неизвестные расклеили листовки с "рекламой" директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника. Об этом сообщает агентство "Українські новини". "Артем Сытник: дайте мне еще один шанс, к следующему разу я точно разоблачу топ-коррупционеров", - написано на листовке. В пресс-службе НАБУ #Буквам не смогли прокомментировать, что это за
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