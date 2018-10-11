Нападение на электричку под Киевом. Вандалы разбили окна и вырвали сиденья (48)

ICTV Факти 2018.10.11 14:06

На Киевщине на одном из перегонов 10 октября, в 22.50, группа вандалов разгромила вагон пригородного электропоезда No6036 Фастов-Киев. Неизвестные разбили все окна, вырвали диваны для сидения, разбили стекло автоматических дверей, повредили внутреннее оборудование салона вагона, сообщает Укрзализныця. Помощник машиниста сразу сообщил в полицию, однако, как отмечают в пресс- службе компании, правоохранители прибыли на станцию Фастов только утром 11