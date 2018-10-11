Селена Гомес попала в психиатрическую больницу (47)

ICTV Факти 2018.10.11 12:06

Американская певица Селена Гомес госпитализирована в психиатрическую больницу после эмоционального срыва. Об этом сообщает TMZ. Это уже вторая госпитализация за две недели. 26-летняя Гомес впервые попала в обычную больницу в конце сентября. По словам источников, Гомес переволновалась из-за понижения количества лейкоцитов в крови - певица усиленно следит за своим здоровьем после операции по пересадке почки, которую она перенесла в сентябре 2017 года.

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