Число заболевших в результате вспышки кишечной инфекции в детсаду в Нетешине превысило 50 (55)

Интерфакс-Україна 2018.10.11 14:36

2 мин читать В Хмельницкой области в детском учебном заведении (ясли-сад комбинированного типа) No6 "Радуга" в г.Нетешин произошла вспышка острой кишечной инфекции, в результате чего по состоянию на полдень вторника зафиксировано 55 больных, в том числе 44 ребенка, сообщает "Хмельницкий областной лабораторный центр МЗ Украины". Согласно обнародованной на сайте Центра, из 55 больных в инфекционное