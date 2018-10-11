Число заболевших в результате вспышки кишечной инфекции в детсаду в Нетешине превысило 50 (55)

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- Отравление в детском саду в Хмельницкой области: заболели уже 56 человек : Українські національні новини 14:18
- Отравление в детском саду в Хмельницкой области: заболели уже 56 человек : ПрессОрг24 14:17
- Отравление в Хмельницкой области: количество больных увеличилось : Слово і Діло 14:12
- Число госпитализированных детей в Хмельницкой области возросло до 56 : НикВести 14:10
- В детсаду в Хмельницкой области нашли сальмонеллез: в больнице 56 человек : NikMedia.com.ua 14:10
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- В детском саду обнаружили опасную инфекцию : Gazeta.ua 14:05
- Отравление в детском саду в Хмельницкой области: 56 пострадавших : FaceNews 14:01
- Отравление в Хмельницкой области: количество пострадавших возросло до 56 : Електронні Вісті 14:00
- Отравление в детсаду в Хмельницкой области: число пострадавших выросло до 56 человек : Times.dn.ua 13:48
- Количество пострадавших из-за кишечной инфекции в детсаду на Хмельнитчине возросло до 56, из них 44 - дети : УкропNews.com 13:45
- В детском саду Хмельницкой области отравилось 56 человек : Український Бізнес Ресурс 13:44
- Отравление в детсаду на Хмельнитчине: пострадавших уже 56, из них 44 - дети : Kramatorsk.info 13:37
- В детском саду обнаружили опасную инфекцию : Gazeta.ua 13:35
- Массовое отравление в детсаду под Хмельницким: названа причина : Vector News 13:16
- Отравление в Хмельницкой области: количество пострадавших возросло до 56, эксперты назвали причину : УкропNews.com 13:15
- Отравление детей под Хмельницким: число пострадавших резко возросло : Подробности.ua 13:10
- Кишечная инфекция: число госпитализированных детей в Хмельницкой области возросло до 56 : Четверта Влада 13:05
- Число пострадавших от отравления в Хмельницкой области возросло до 56 : Фокус 13:04
- Отравление на Хмельнитчине: пострадавших уже 56, в детсаду нашли сальмонеллу : ForUm 13:04
- Вспышка сальмонеллеза: на Хмельнитчине в детсаду отравились 56 человек : Еспресо TV 13:04
- Отравление в детском саду в Хмельницкой области: Число пострадавших возросло до 56 : 112.ua 13:00
- Массовое отравление в детском саду в Хмельницкой области: количество пострадавших возросло до 56 : Kherson.life 12:51
- Отравление в Хмельницкой области: количество пострадавших возросло до 56, эксперты назвали причину : Зеркало недели. Украина 12:46
- Массовое отравление в детском саду в Хмельницкой области: количество пострадавших возросло до 56 : Insider Life News 12:44
- Отравление в детсаду в Хмельницкой области: число госпитализированных детей возросло до 56 : ГолосUA 12:35
- Массовое отравление в детсаду под Хмельницким: названа причина : Факты 12:32
- Массовое отравление в хмельницком детсаду: десятки пострадавших в больнице : Realist.online 12:30
- В Хмельницкой области 56 детей и взрослых слегли в больницу с сальмонеллезом : Единая Одесса 12:29
- Сальмонеллу в детском саду в Хмельницкой области обнаружили на овощах, количество заболевших возросло до 56 человек : Ракурс 12:28
- В детсаду в Хмельницкой области нашли сальмонеллез. В больнице 56 человек, большинство - дети : Vector News 12:16
- Из-за сальмонеллеза в детсаду под Хмельницким в больницы попали полсотни человек : Вести.ua 12:15
- В Украине - массовое отравление маленьких детей : Медиа-группа "Объектив" 12:14
- В детсаду в Хмельницкой области нашли сальмонеллез: в больнице 56 человек : Новости N 12:12
- Массовое отравление в детском саду в Хмельницкой области: количество пострадавших возросло до 56 : Новое Время 12:11
- Число госпитализированных детей в Хмельницкой области возросло до 56 : РБК-Україна 12:11
- Массовое отравление в детском саду в Хмельницкой области: количество пострадавших возросло до 56 : Антикор.com.ua 12:10
- Отравление в детсаду в Хмельницкой области: число пострадавших выросло до 56 человек : ОстроВ 12:09
- В Хмельницкой области от сальмонеллеза в детсаду пострадали 56 человек : Bigmir)net Новости 12:09
- В детском саду на Хмельнитчине отравилось 44 ребенка и 12 взрослых : DsNews 12:03
- В Хмельницкой области 56 детей и взрослых слегли в больницу с сальмонеллезом : Страна.ua 11:47
- Отравление в детсаду на Хмельнитчине: пострадавших уже 56, из них 44 - дети : Укринформ 11:33