В Одессе задержали россиянина, подозреваемого в грабеже ювелирного магазина и убийстве охранника (43)

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- В Одессе поймали россиянина, которого подозревают в вооруженном нападении на киевский ювелирный магазин : Metronom.news 13:59
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- В Одессе задержали россиянина, который участвовал в ограблении ювелирного магазина в Киеве с убийством охранника : 112.ua 13:30
- В Одессе задержали гражданина РФ, которого разыскивали в Киеве за вооруженное ограбление. Фото : Пушкинская.net 13:28
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- В Одессе задержали гражданина РФ, причастного к кровавому ограблению "ювелирки" в Киеве -> : Вести.ua 13:15
- В Одессе задержали россиянина, подозреваемого в грабеже ювелирного магазина и убийстве охранника : Українські Новини 13:15
- Русский след: Дерзкое ограбление ломбарда в Киеве раскрыто : NewsMir.info 13:09
- За ограбление ювелирного магазина в Киеве и убийство охранника задержан гражданин России - Крищенко : Гордон 13:06
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- В Одессе задержали гражданина РФ, ограбившего ювелирный магазин в Киеве : Сегодня.ua 12:41
- В Одессе задержали опасного гражданина России : Одесский Паблик 12:41
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- За нападение на ювелирный магазин с убийством охранника в Киеве задержали россиянина : Українські національні новини 12:03