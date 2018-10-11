В Одессе задержали россиянина, подозреваемого в грабеже ювелирного магазина и убийстве охранника (43)

Українські Новини 2018.10.11 13:15

Полиция задержал одного из нападавших на ювелирный магазин. Фото: Нацполиция Полиция задержала россиянина по подозрению в разбойном нападении на ювелирный магазин и убийстве охранника в Киеве. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко, передают Українськi Новини. "Уголовный розыск полиции Киева задержал одного из нападавших на ювелирный