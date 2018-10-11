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Фокус: Украина

Подростки убили пенсионера из-за лающей собаки (45)

Journalist.today 2018.10.11 16:46
11.10.2018 Фото: из открытых источников В селе Руда (Сквирский район, Киевская область) двое учеников местного профессионального училища (16-ти и 17-ти лет) до смерти забили пенсионера. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в области. Двое парней в состоянии алкогольного опьянения шли по улице села Руда, когда с одного из дворов выбежала собака и начала на них лаять.
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