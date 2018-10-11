Подростки убили пенсионера из-за лающей собаки (45)

- Два пьяных подростка убили пенсионера в Киевской области : "Наша газета" (Луганск) 18:05
- В Киевской области пьяные подростки убили пенсионера : Измаил вечерний 17:46
- Два пьяных подростка убили пенсионера в Киевской области : MIGnews.com.ua 17:38
- В Киевской области пьяные подростки убили пенсионера : Новости N 17:12
- Пьяные пэтэушники насмерть забили пенсионера за то, что его собака лаяла : 2000.ua 17:00
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- Подростки убили пенсионера из-за лающей собаки : Journalist.today 16:46
- Били ногами по голове: на Киевщине пьяные подростки лишили жизни пенсионера из-за собаки : NewsMir.info 16:16
- В Киевской области пьяные подростки избили пенсионера до смерти из-за собаки : Без Табу 16:16
- Били ногами по голове: на Киевщине пьяные подростки лишили жизни пенсионера из-за собаки : Politeka 16:10
- Били ногами по голове: на Киевщине пьяные подростки лишили жизни пенсионера из-за собаки : NewsMir.info 16:09
- Били ногами по голове: под Киевом из-за собаки подростки убили пенсионера : Аргументы и Факты Украина 16:08
- На Киевщине подростки убили пенсионера из-за собаки : ForUm 16:04
- На Киевщине двое подростков забили пенсионера до смерти : Киевская Правда 15:54
- Под Киевом подростки забили насмерть пенсионера : Единая Одесса 15:29
- Подростки забили до смерти пенсионера из-за пса : NovostiUA.net 15:12
- На Киевщине пьяные подростки избили до смерти пенсионера : ДнепрCity.net 15:07
- Ученики навеселе убили пожилого мужчину : 7 днів Ужгородськi 15:06
- В Киевской области пьяные подростки смертельно надругались над пенсионером : УРА-Информ 14:55
- В Киевской области два подростка до смерти забили пенсионера : Антикоррупционный портал job-sbu.org 14:47
- Под Киевом подростки избили насмерть пенсионера из-за собаки : Измаил вечерний 14:46
- В Киевской области пьяные подростки насмерть забили пенсионера из-за собаки : УкропNews.com 14:45
- Под Киевом подростки избили насмерть пенсионера из-за собаки : Соцпортал 14:40
- На Киевщине пьяные подростки избили до смерти пенсионера : Hronika.info 14:40
- В Киевской области пьяные подростки избили пенсионера до смерти : NewsOne 14:39
- Под Киевом подростки до смерти забили пенсионера из-за лающего пса : Экономические новости 14:33
- Под Киевом пьяные подростки убили пенсионера из-за собаки : Факты 14:32
- На Киевщине нетрезвые подростки разгневались из-за лая пса и до смерти забили его хозяина : Ракурс 14:28
- В Киевской области подростки из-за пса до смерти забили пенсионера : #Буквы 14:18
- Подростки забили до смерти пенсионера ногами по голове : RUpor.info 14:11
- Из-за собачьего лая: на Киевщине подростки до смерти забили ногами пенсионера : ICTV Факти 14:06
- В Киевской области пьяные подростки до смерти избили пенсионера : Інформатор.news 14:06
- Вышел посмотреть: подростки до смерти избили пенсионера : Gazeta.ua 14:05
- В Киевской области пьяные подростки убили пенсионера из-за собаки - полиция : Гордон 14:05
- Под Киевом ПТУшники забили ногами до смерти пенсионера из-за собаки : Фокус 14:04
- В Киевской области пьяные подростки насмерть забили пенсионера из-за собаки : УНИАН 14:03
- В Киевской области юноши убили пенсионера из-за собаки : InfoResist.org 13:46
- Пьяные подростки забили насмерть пенсионера под Киевом : Подробности.ua 13:40
- В Киевской области подростки убили пенсионера из-за собаки : 112.ua 13:30
- Под Киевом подростки насмерть забили пенсионера из-за собаки : Bigmir)net Новости 13:09
- Пьяные подростки до смерти забили пенсионера ногами под Киевом : NewsOne 13:09
- Под Киевом подростки забили насмерть пенсионера : Страна.ua 12:47
- Под Киевом подростки насмерть забили пенсионера из-за собаки : Українські Новини 12:44
- Под Киевом подростки убили пенсионера из-за собаки : Українські Новини 12:15
- В Киевской области подростки из-за собаки лишили жизни пенсионера : Большой Киев 12:01