Подростки убили пенсионера из-за лающей собаки (45)

Journalist.today 2018.10.11 16:46

11.10.2018 Фото: из открытых источников В селе Руда (Сквирский район, Киевская область) двое учеников местного профессионального училища (16-ти и 17-ти лет) до смерти забили пенсионера. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в области. Двое парней в состоянии алкогольного опьянения шли по улице села Руда, когда с одного из дворов выбежала собака и начала на них лаять.