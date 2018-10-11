В Средиземном море задержали украинскую яхту с почти 60 мигрантами (фото) (44)

УНИАН 2018.10.11 13:48

Граждане Украины выступали в роли исполнителей переправки нелегальных мигрантов из Турции в Грецию и Италию морским путем на маломерных яхтах. Украинская яхта перевозила 57 мигрантов / фото dpsu.gov.ua В Средиземном море правоохранители Греции задержали украинскую яхту с почти 60 мигрантами. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины. Сотрудники ГПСУ в ходе выполнения задач по противодействию трансграничной