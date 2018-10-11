В Средиземном море задержали украинскую яхту с почти 60 мигрантами (фото) (44)

- В Средиземном море задержали украинскую яхту с десятками мигрантов : Українські реалії 15:54
- Моряки из Одессы перевозили нелегалов из Турции в Евросоюз : Таймер Одесса 15:43
- У берегов Греции задержали украинскую яхту с нелегалами. Но пограничники говорят, что наши сограждане не виноваты : Фраза.ua 15:35
- В Средиземном море задержали украинскую яхту с нелегалами на борту : BlackSeaNews.net 15:31
- Украинцы нарвались на проблемы в Средиземном море: опубликованы фото : Апостроф 15:30
- В Средиземном море задержали украинскую яхту с 60 нелегальными мигрантами : Газета День 15:27
- В Средиземном море задержали украинскую яхту с нелегальными мигрантами : НикВести 15:10
- В Средиземном море задержана украинская яхта с 57 "нелегалами" : Аргументы и Факты Украина 15:08
- В Средиземном море задержали украинский яхту с 57 мигрантами : IPress.ua 15:06
- В Средиземном море задержали украинскую яхту с десятками мигрантов : From-UA.com 15:04
- В Средиземном море задержали украинскую яхту с мигрантами : Фокус 15:04
- В Средиземном море задержали украинскую яхту с почти 60 мигрантами : Електронні Вісті 14:45
- В Средиземном море задержали украинскую яхту с почти 60 мигрантами : УкропNews.com 14:45
- Возле Греции задержали украинскую яхту с нелегалами : Слово і Діло 14:42
- У побережья Греции задержали украинскую яхту с десятками нелегальных мигрантов : Главред 14:35
- Не доплыли: украинскую яхту с 57 мигрантами задержали в Средиземном море : Gazeta.ua 14:35
- В Средиземном море задержали украинскую яхту с 57 мигрантами - Госпогранслужба Украины : Гордон 14:35
- В Средиземном море задержали украинскую яхту с десятками беженцев : Realist.online 14:30
- Возле Греции задержали украинскую яхту с нелегалами : РепортерUA 14:11
- В Греции задержали украинский корабль, "набитый" нелегалами : Подробности.ua 14:10
- В Средиземном море задержали украинскую яхту с около 60 нелегалами : Четверта Влада 14:05
- В Греции задержали украинскую яхту с нелегальными мигрантами : Еспресо TV 14:04
- Возле Греции задержали украинскую яхту с нелегалами : Вечерние Вести 14:03
- В Средиземном море задержана украинская яхта с 57 нелегалами : Диванная Сотня 14:03
- В Средиземном море задержали украинскую яхту с нелегалами : Комментарии.UA 14:02
- В Средиземном море задержали украинскую яхту с почти 60 мигрантами : Телеканал новин "24" 14:01
- В Средиземном море задержана зарегистрированная в Украине яхта с 57 мигрантами на борту : 2000.ua 14:00
- В Средиземном море задержали украинскую яхту с почти 60 мигрантами (фото) : УНИАН 13:48
- В Средиземном море задержали украинскую яхту с 57 мигрантами : Укринформ 13:47
- В Средиземном море задержали украинскую яхту с почти 60 мигрантами : the Бабель 13:47
- В Средиземном море задержали украинскую яхту с около 60 нелегалами : Инфолайн 13:42
- В Средиземном море задержали украинский яхту с 57 мигрантами : Bigmir)net Новости 13:39
- В Средиземном море задержали очередную яхту, на которой украинцы перевозили нелегалов : NewsOne 13:39
- В Средиземном море задержана украинская яхта с 57 нелегалами : Главное 13:35
- В Средиземном море задержали украинскую яхту с 57 нелегалами : ForUm 13:34
- Неподалеку Греции задержана украинская яхта с нелегалами : ReplyUA.net 13:31
- В Средиземном море задержана украинская яхта с 60 нелегалами на борту (фото) : FaceNews 13:31
- В Средиземном море задержали украинскую яхту, которая перевозила 57 нелегалов из Афганистана : 112.ua 13:30
- В Средиземном море задержали украинскую яхту с 60 мигрантами (ФОТО) -> : Вести.ua 13:15
- В Средиземном море задержали украинскую яхту с нелегальными мигрантами : РБК-Україна 13:11
- В Средиземном море задержали украинскую яхту с 57 мигрантами : Антикор.com.ua 13:10
- В Средиземном море задержали украинскую яхту с около 60 нелегалами : Українські національні новини 12:48
- В Средиземном море задержали украинскую яхту с около 60 нелегалами : ПрессОрг24 12:47
- В Средиземном море задержали украинскую яхту с 60 мигрантами : LB.ua 12:38