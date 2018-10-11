СБУ проводит обыски в фондовых компаниях (39)

УкрОП.org 2018.10.11 18:54

Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски и выемку документов в нескольких фондовых компаниях, пишет УКРОП со ссылкой на antikor.com. Обыски проходят на основании решения Шевченковского суда Киева, которое было принято еще в сентябре, однако в едином реестре судебных решений пока отсутствует. Один из источников, который был в офисном центре, где располагается фондовая биржа ПФТС, сообщил, что шестой и седьмой этаж здания