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Украину накроет антициклон: какой будет погода на праздничных выходных

Украину накроет антициклон: какой будет погода на праздничных выходных (59)

Обозреватель 2018.10.12 10:32
В Украину на выходных 13-14 октября придет антициклон, который принесет высокое атмосферное давление и прохладные, туманные ночи. Днем же температура воздуха будет резко повышаться. Так, в субботу и воскресенье на большинстве территорий дневная температура воздуха составит от 14 до 19 тепла, сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко. "Суббота, а также воскресенье, на Покровы Богородицы и День защитников
ПОГОДА, ГРАДУС, СИНОПТИК, ОСАДОК, ВОЗДУХ, ТУМАН, Диденко, Украина, Киев, Ужгород, Одесса
2018.10.12 (59)

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