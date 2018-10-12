Украину накроет антициклон: какой будет погода на праздничных выходных (59)

Обозреватель 2018.10.12 10:32

В Украину на выходных 13-14 октября придет антициклон, который принесет высокое атмосферное давление и прохладные, туманные ночи. Днем же температура воздуха будет резко повышаться. Так, в субботу и воскресенье на большинстве территорий дневная температура воздуха составит от 14 до 19 тепла, сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко. "Суббота, а также воскресенье, на Покровы Богородицы и День защитников