Украину накроет антициклон: какой будет погода на праздничных выходных (59)

2018.10.12 (59)2018.10.11 (93) →
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- В Николаеве неделя закончится тепло и солнечно : Николаев в подробностях 10:30
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- Сегодня в Украине туман, температура до +23 °С : #Буквы 10:18
- Синоптик рассказала, какой будет погода на выходных: карты : Vector News 10:16
- Бабье лето в Украине: синоптики дали прогноз на ближайшие дни : Апостроф 10:15
- Погода на выходные: синоптики рассказали об опасном осеннем явлении : Телеграф.com.ua 10:13
- Последнее тепло: сколько продержится "бабье лето" в Запорожье (ОБЗОР) : Акцент.zp.ua 10:08
- Синоптик рассказала, какой будет погода на выходных: карты : ЛІГАБізнесІнформ 10:07
- Осень в Украине сменила гнев на милость: свежий прогноз : From-UA.com 10:04
- Сегодня днем,12 октября, в Украине до 17-22 градусов тепла : Комсомольская Правда в Украине 10:01
- Украину сегодня накроет туманом : 112.ua 10:00
- В Украине еще задержится бабье лето : Вести-UA 09:58
- Погода в Крыму: синоптики предупреждают о сильном ветре : Крым.Реалии RFE/RL 09:53
- В Ялте в пятницу до 22 градусов тепла, без осадков : ЮгЯлта 09:52
- Погода на 12 октября: в Украине будет тепло и сухо. КАРТА : Trust.UA 09:50
- Погода в Закарпатье и Ужгороде на пятницу, 12 октября 2018 г : UA-Reporter.com 09:44
- В Украине сегодня ожидается туман : РБК-Україна 09:41
- По Украине ожидается самый высокий уровень пожароопасности : Українські національні новини 09:33
- По Украине ожидается самый высокий уровень пожароопасности : ПрессОрг24 09:32
- Погода в Днепре 12 октября: что обещают синоптики (видео) : Днепр Час 09:27
- Прогноз погоды на зиму 2018/2019 : Бджола 09:12
- Погода в Украине: сегодня воздух прогреется до 23 градусов (КАРТА) : ОстроВ 09:09
- День защитника: украинцев ждут длинные теплые выходные : Хвиля 09:05
- Погода на сегодня: в Украине будет тепло и без осадков : ВестиUA 08:59
- Погода на 12 октября. В Украине будет солнечно и комфортно : Страна.ua 08:47
- Погода в Николаеве на 12 октября : Шиповник.ua 08:38
- Синоптик: В пятницу в Украине будет царить роскошная солнечная погода (КАРТА) : ГолосUA 08:35
- В Киеве сегодня будет сухо и по-осеннему тепло : УНИАН 08:33
- Украинцев предупредили о тумане : Українські національні новини 08:33
- Теплые деньки: какая погода будет в Одессе сегодня : Vgorode.ua 08:18
- Украинцев ждут "длинные" теплые выходные : УкропNews.com 08:15
- День защитника: украинцев ждут "длинные" теплые выходные : УкропNews.com 08:14
- Погода на Покров Пресвятой Богородицы-2018: будет тепло, свежо и солнечно : Українські Новини 08:14
- В Одессе погода будет теплой с незначительным похолоданием к вечеру : УСИ Одесса 08:08
- День защитника: украинцев ждут "длинные" теплые выходные : УНИАН 07:47
- "Засвітить сонце в наше віконце": синоптики озвучили прогноз на 12 октября : Styler РБК-Украина 07:41
- Погода на 12 октября: осень продолжит приятно удивлять : Politeka 07:40
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- В пятницу в Украине еще задержится бабье лето, синоптики обещают до +23 : Николаев в подробностях 07:30
- Прогноз погоды на зиму 2018/2019 : NewsMir.info 07:16
- Прогноз погоды на зиму 2018/2019 : NewsMir.info 07:09
- Гисметео Украина: погода на 12 октября - облачно и без осадков по всей стране : Joinfo 07:06
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- Прогноз погоды на 12 октября: солнечно, тепло и красивые туманы : FaceNews 07:01
- Сегодня в Каменском можно узнать, каким будет начало следующей весны : Кстати+ 06:55
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- Прогноз погоды в Украине на сегодня, 12 октября (КАРТА) : ICTV Факти 06:06
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