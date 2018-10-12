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Фокус: Украина

Надо быть готовым: ситуация на Донбассе изменится, принято решение (6)

Politeka 2018.10.12 00:40
12 октября 2018, 00:20 Украинским военнослужащим в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе разрешили "отвечать из всех орудий" Об этом на встрече с командирами бригад Вооруженных сил, Нацгвардии и Государственной пограничной службы в рамках рабочей поездки в Хмельницкую область заявил президент Украины Петр Порошенко. Засветились в Сирии и на Донбассе: СБУ назвала количество украинцев, которые входят в ЧВК "Вагнер" Происшествия
МИНОМЕТ, КАЛИБР, ОБСТРЕЛ, ПУЛЕМЕТ, ДОНБАСС, АВДЕЕВКА, Украина, Крым, Россия, Луганск, Минск
2018.10.12 (6)

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