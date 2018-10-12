Надо быть готовым: ситуация на Донбассе изменится, принято решение (6)

2018.10.12 (6)2018.10.11 (214) →
- Надо быть готовым: ситуация на Донбассе изменится, принято решение : NewsMir.info 01:16
- Надо быть готовым: ситуация на Донбассе изменится, принято решение : NewsMir.info 01:08
- Надо быть готовым: ситуация на Донбассе изменится, принято решение : Politeka 00:40
- Возле Мариуполя отгремел тяжелый бой : Винница Реал 00:30
- Ситуация на Донбассе: боевики бьют из тяжелых минометов, потерь среди украинских военных нет : ТСН.ua 00:13
- Итоги четверга на оккупированных территориях Донбасса. Главное : ОстроВ 00:09