Надо быть готовым: ситуация на Донбассе изменится, принято решение (6)

Politeka 2018.10.12 00:40

12 октября 2018, 00:20 Украинским военнослужащим в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе разрешили "отвечать из всех орудий" Об этом на встрече с командирами бригад Вооруженных сил, Нацгвардии и Государственной пограничной службы в рамках рабочей поездки в Хмельницкую область заявил президент Украины Петр Порошенко. Засветились в Сирии и на Донбассе: СБУ назвала количество украинцев, которые входят в ЧВК "Вагнер" Происшествия