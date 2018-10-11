Синод Вселенского патриархата официально признал, что РПЦ аннексировала Киевскую церковь (66)

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- Тимошенко прокомментировала решение Синода Вселенского патриархата : Novosti.UA 01:22
- Прочь от Москвы: в США объявили о поражении Путина Украине : Обозреватель 01:17
- Филарет рассказал об условиях деятельности УПЦ МП в Украине после Томоса : Зеркало недели. Украина 01:16
- Украинская власть гарантирует соблюдение религиозной свободы для верующих всех конфессий - Глава государства : Vector News 01:16
- Решение о предоставлении автокефалии уже принято - Президент : Vector News 01:16
- Патриарх Филарет лично поздравил Президента с решением Синода Вселенского Патриархата об автокефалии Украинской Церкви : Vector News 01:16
- Президент поблагодарил всех, кто верит и молится за единую поместную Украинскую Православную Церковь : Vector News 01:16
- Порошенко обсудил с Филаретом решение Синода : InfoResist.org 01:16
- Половина приходов МП присоединится к единой Украинской церкви - спикер УПЦ КП : УкропNews.com 01:15
- Вселенский патриархат в Стамбуле приблизил Украину к единой церкви : ТСН.ua 01:14
- Москва агрессивно отреагировала на новости со Стамбула : ТСН.ua 01:13
- Патриарх Филарет лично поздравил Порошенко с решением Синода: Это эпохальное решение : Сегодня.ua 01:11
- В "Оппоблоке" заявили, что решения синода Вселенского Патриархата чреваты церковным расколом : Интерфакс-Україна 01:06
- Половина приходов МП присоединится к единой Украинской церкви - спикер УПЦ КП : УНИАН 01:03
- #ТомосНаш: Как на решение предоставить Украине автокефалию отреагировали украинские политики : Телеканал новин "24" 01:00
- МВД не допустит провокаций и насилия в связи с решением Синода Вселенского патриарха об автокефалии украинской церкви, - Геращенко : УкропNews.com 00:45
- РПЦ собирается "жестко ответить" на действия Константинополя в отношении Украины : МИР 00:43
- Путин потерял Украину вместе с автокефалией - Волкер : ТСН.ua 00:43
- В УПЦ МП захотели анафемы для Варфоломея : Hronika.info 00:40
- Патриарх Филарет поздравил Порошенко с решением Синода об автокефалии для Украины : Новое Время 00:40
- Томос для Украины: Парубий сделал заявление : Подробности.ua 00:40
- Парубий о решении Синода: Знаковый день в истории Украины и ее православной церкви : Гуру.ua 00:39
- Яценюк о решении Вселенского патриархата по Украине: Победа близка : Гуру.ua 00:39
- Константинополь сказал: Автокефальной поместной церкви в Украине быть - Порошенко : Гуру.ua 00:39
- Порошенко: Мы получили автокефалию, Томос - после объединения : Новини онлайн 24 00:39
- Официально: Синод в Стамбуле решил предоставить Украине томос об автокефалии : Онлайн-видання Київська газета 00:38
- Порошенко: "Мы сегодня получили автокефалию" : Эксперт Украина 00:37
- Филарет лично поблагодарил Порошенко : Gazeta.ua 00:35
- Освобождение из российской неволи: Патриарх Филарет поздравил Порошенко с решением Синода : Факты 00:32
- Российские церкви потеряют право называться украинскими - Филарет : FaceNews 00:31
- Украина перед выбором: что будет дальше с православием : Апостроф 00:30
- Это эпохальное решение: Филарет поздравил Порошенко с решением Синода Вселенского Патриархата об автокефалии : 112.ua 00:30
- Заявления Константинополя в отношении Украины получат "решительный и жесткий ответ", - РПЦ : 112.ua 00:30
- Порошенко говорит, что Украина уже с Томосом. РПЦ обещает дать жесткий ответ : Реальная газета 00:30
- Автокефалия для Украины: реакция УПЦ МП и РПЦ : Винница Реал 00:30
- 7 лет назад Печерский суд осудил на 7 лет Тимошенко. Сегодня она призналась, что чувствовала тогда : Экономика от Пророка 00:28
- Порошенко сделал заявление о предоставлении автокефалии УПЦ : Донецкие Новости 00:25
- Патриарх Филарет лично поздравил Порошенко с решением Константинополя : #Буквы 00:18
- Президент пообещал защитить права священников и верующих УПЦ МП, которые присоединятся к единой церкви : Vector News 00:16
- Глава УПЦ КП объяснил, как отмена анафемы поможет объединению украинских церквей : Vector News 00:16
- УПЦ КП: половина приходов МП присоединится к единой Украинской церкви : Vector News 00:16
- Война за церкви отложена : Глобус Одессы 00:15
- В РПЦ снова пригрозили разорвать отношения с Константинополем : Українські Новини 00:14
- Филарет поздравил Порошенка с решением Синода Вселенского Патриархата об автокефалии : РБК-Україна 00:11
- Порошенко: Если увидите человека, призывающего силой взять Лавру, монастырь или храм, знайте: это - московская агентура : Антикор.com.ua 00:10
- Филарет рассказал, что будет после решения Вселенского патриархата : Антикор.com.ua 00:10
- "Поздравляю Вас с первой победой", - Филарет поздравил Порошенко с решением Синода Константинопольского патриархата : Антикор.com.ua 00:10
- Томос Украине: что принял Синод в Константинополе - документ : Антикор.com.ua 00:10
- "Россия проиграла 300-летнюю войну за Украину. Раскольники теперь в Москве", - Бутусов : Патріоти України 00:09
- Филарет: Украинская церковь никогда не была автокефальной : NewsMir.info 00:09
- УПЦ МП лишится половины своих приходов - УПЦ КП : Bigmir)net Новости 00:08
- Порошенко и Филарет признали эпохальным решение Вселенского патриархата : LB.ua 00:07
- Украина получит Томос об автокефалии: синод принял важно решение : Журнал Житомира 00:06
- Половина приходов МП присоединится к единой Украинской церкви, - Евстратий Зоря : Хвиля 00:06
- Патриарх Филарет лично поздравил президента с решением синода Вселенского Патриархата и назвал его эпохальным : Интерфакс-Україна 00:06
- "Возможно, останется один храм": в УПЦ рассказали о приходе МП после получения томоса : Главред 00:05
- Бывший "регионал" Шуфрич сделал неожиданное заявление о единой поместной церкви : Gazeta.ua 00:05
- Филарет: Украинская церковь никогда не была автокефальной : Гордон 00:05
- Патриарх Варфоломей всех обхитрил: какие последствия несет Украине решение Синода : Хвиля 00:05
- Порошенко: Цель Кремля - разжечь в Украине религиозную войну : Gazeta.ua 00:04
- У Онуфрия прокомментировали возможность объединения церквей : DsNews 00:03
- "Миллионы наших братьев возвращены в каноническое православие", - Кураев ответил противникам украинской церкви : Dialog.ua 00:02
- Без анафемы. Почему Украине дали автокефалию, но не дали Томос : Business Information Network 00:01
- Половина приходов Московского патриархата присоединится к единой Украинской церкви, - УПЦ КП : 112.ua 00:00
- Из-за предоставления Украине Томоса собираются люди на Майдане : Телеканал новин "24" 00:00
- Тема дня: почему анафему с Филарета сняли, а Томос - дадут потом : Вести-UA 23:58