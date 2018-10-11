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Синод Вселенского патриархата официально признал, что РПЦ аннексировала Киевскую церковь

Синод Вселенского патриархата официально признал, что РПЦ аннексировала Киевскую церковь (66)

Без Табу 2018.10.11 21:16
Синод отменил заключение, которое было принято в 1686 году В четверг, 11 октября, в Стамбуле на заседании Синод Вселенского патриархата признал незаконной аннексию Киевской Митрополии Москвой в 1686 году. Об этом сообщил представитель Киевской патриархии архиепископ Евстратий Зоря на своей странице в Facebook. Как сообщает архиепископ, Синод принял решение о "признании незаконной аннексии Киевской Митрополии Русской Церковью в 1686 году".
ПАТРИАРХАТ, СИНОД, АВТОКЕФАЛИЯ, ПАТРИАРХ, ФИЛАРЕТ, ЦЕРКОВЬ, Порошенко, Украина, Киев, Москва, Стамбул
2018.10.12 (66)

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