Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Венгрия пожалуется США и НАТО на то, что украинская политика "достигла дна" (1)

Голос Правди 2018.10.12 00:38
На сайте издания "Голос Правды опубликована новая запись независимого журналиста Мирославы Бердник: Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в четверг утром заявил, что "украинская политика достигла дна", напоминая "темные диктатуры". Об этом сообщает издание Index.hu. На пресс-конференции Сийярто сказал, что закарпатские венгры могут во всем рассчитывать на Венгрию в то время, как Украина использует практику "темных
ВЕНГЕРСКОЕ, ВЕНГРИЯ, МИРОТВОРЕЦ, ВЕНГР, ПЕТЕР, БЕРЕГОВО, Порошенко, Украина, HU, Ужгород, Будапешт, Киев, США
2018.10.12 (1)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2018
© InfoStream, 2018