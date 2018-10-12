Венгрия пожалуется США и НАТО на то, что украинская политика "достигла дна" (1)

Голос Правди 2018.10.12 00:38
На сайте издания "Голос Правды опубликована новая запись независимого
журналиста Мирославы Бердник:
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в четверг утром заявил, что
"украинская политика достигла дна", напоминая "темные диктатуры".
Об этом сообщает издание Index.hu.
На пресс-конференции Сийярто сказал, что закарпатские венгры могут во всем
рассчитывать на Венгрию в то время, как Украина использует практику "темных
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