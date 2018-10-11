Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

У космического корабля "Союз МС-10" сломалась "скрепа". Он упал (+видео)

У космического корабля "Союз МС-10" сломалась "скрепа". Он упал (+видео) (5)

CRiME 2018.10.11 18:21
Криворукость российских "кулибиных" едва не стоила двум астронавтам жизни. На космодроме Байконур в Казахстане состоялся неудачный запуск пилотируемого российского космического корабля Союз МС-10 с экипажем для Международной космической станции (МКС), передает CRiME со ссылкой на "Корреспондент". Во время старта ракеты-носителя Союз МС-10 с новыми экипажем МКС произошла "авария носителя", объявил диктор по телетрансляции, которая велась на
ХЕЙГ, КОСМОНАВТ, СОЮЗ, АСТРОНАВТ, РАКЕТА, АВАРИЯ, Овчинин, Россия, Казахстан
2018.10.12 (5)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2018
© InfoStream, 2018