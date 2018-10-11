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Убийство журналистки в Болгарии: подозреваемый признал вину - СМИ

Убийство журналистки в Болгарии: подозреваемый признал вину - СМИ (2)

Vector News 2018.10.11 17:16
Синод снял анафему с Филарета и Макария - УПЦ КП 11.10.2018, 16:29 Убийство журналистки в Болгарии: подозреваемый признал вину - СМИ [/i] [/i] [/i] commenthover [img]http://news.liga.net/data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=[/img] Северин Красимиров (фото - nova.bg) [/i] [/i] [/i] commenthover Мать Северина Красимирова говорит, что он умственно отсталый и был пьян в момент совершения преступления Реклама Реклама
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2018.10.12 (2)

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