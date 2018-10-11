Убийство журналистки в Болгарии: подозреваемый признал вину - СМИ (2)

Vector News 2018.10.11 17:16
Синод снял анафему с Филарета и Макария - УПЦ КП
11.10.2018, 16:29
Убийство журналистки в Болгарии: подозреваемый признал вину - СМИ
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Северин Красимиров (фото - nova.bg)
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Мать Северина Красимирова говорит, что он умственно отсталый и был пьян в
момент совершения преступления
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