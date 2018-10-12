"Коричневые жидкие осадки": местные жители говорят о новом химическом ЧП в Армянске (1)

Ukrnews.info 2018.10.11 12:54
В аннексированном Россией Крыму случилось новое химическое ЧП в Армянске,
рядом с которым находится предприятие "Титан". Как выяснили журналисты
"Фразы", об этом говорят местные житель.
Как сообщает "Громадське", люди говорят, что "характерный запах ощущался в
городе утром 10 октября".
Отмечается, что женщину, которая сообщила о ЧП, "вместе с детьми доставили
в городскую больницу с жалобами на раздражение химическими веществами".
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