"Коричневые жидкие осадки": местные жители говорят о новом химическом ЧП в Армянске (1)

Ukrnews.info 2018.10.11 12:54

В аннексированном Россией Крыму случилось новое химическое ЧП в Армянске, рядом с которым находится предприятие "Титан". Как выяснили журналисты "Фразы", об этом говорят местные житель. Как сообщает "Громадське", люди говорят, что "характерный запах ощущался в городе утром 10 октября". Отмечается, что женщину, которая сообщила о ЧП, "вместе с детьми доставили в городскую больницу с жалобами на раздражение химическими веществами".