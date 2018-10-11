Ичня оживает после взрывов: селяне возвращаются в свои дома (5)

Інформатор.news 2018.10.11 21:06

Военные склады на Черниговщине уже не горят - пожар потушили. В районе Ични спокойно. Все данные указывают на то, что это была диверсия. За несколько дней до взрывов в населенных пунктах вблизи складов возникли перебои с мобильной связью, а на украинско-российской границе заметили спецавтомобили, которые, вероятно, перевозили российские беспилотники . Как сообщал УНИАН, ночью 9 октября на территории 6-го арсенала Минобороны