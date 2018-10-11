У кого круче? Рассматриваем свадебные платья принцессы Евгении и Меган Маркл (101)

VIVA! 2018.10.12 17:12

Наталия Барна 12.10.2018 Сегодня состоялась уже вторая свадьба в королевской семье - внучка королевы Елизаветы II принцесса Евгения вышла замуж. 12 октября - праздничная дата в королевской семье, ведь именно в этот день принцесса Евгения вышла замуж за своего возлюбленного Джека Бруксбэнка. Бракосочетание состоялось в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке - туда провел принцессу ее отец, принц принца Эндрю.