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У кого круче? Рассматриваем свадебные платья принцессы Евгении и Меган Маркл (101)

VIVA! 2018.10.12 17:12
Наталия Барна 12.10.2018 Сегодня состоялась уже вторая свадьба в королевской семье - внучка королевы Елизаветы II принцесса Евгения вышла замуж. 12 октября - праздничная дата в королевской семье, ведь именно в этот день принцесса Евгения вышла замуж за своего возлюбленного Джека Бруксбэнка. Бракосочетание состоялось в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке - туда провел принцессу ее отец, принц принца Эндрю.
ПРИНЦЕССА, СВАДЬБА, ПРИНЦ, ЕВГЕНИЙ, ДЖЕК, ВНУЧКА, Великобритания
2018.10.12 (101)

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