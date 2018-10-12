В Херсонской области обстреляли автомобиль, есть раненые (1)

Знамя индустрии 2018.10.12 00:07
11 октября 2018, 23:27 | Происшествия
На территории Херсонской области введен оперативный план Сирена
На трассе Херсон-Феодосия-Керчь вечером в среду, 10 октября, неизвестные
обстреляли автомобиль с людьми, в результате чего двое мужчин получили
ранения.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Херсонской области.
"Около 21.10 на автодороге Херсон-Феодосия-Керчь неизвестные лица,
находившиеся в автомобиле, обстреляли из неустановленного оружия другой
ХЕРСОН, ФЕОДОСИЯ, КЕРЧЬ, СИРЕНА, АВТОМОБИЛЬ, НЕИЗВЕСТНЫЙ, Федоренко
, Одарченко
, Херсон
, Украина
, Харьков