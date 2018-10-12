В Херсонской области обстреляли автомобиль, есть раненые (1)

Знамя индустрии 2018.10.12 00:07

11 октября 2018, 23:27 | Происшествия На территории Херсонской области введен оперативный план Сирена На трассе Херсон-Феодосия-Керчь вечером в среду, 10 октября, неизвестные обстреляли автомобиль с людьми, в результате чего двое мужчин получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Херсонской области. "Около 21.10 на автодороге Херсон-Феодосия-Керчь неизвестные лица, находившиеся в автомобиле, обстреляли из неустановленного оружия другой