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Фокус: Украина

В Херсонской области обстреляли автомобиль, есть раненые (1)

Знамя индустрии 2018.10.12 00:07
11 октября 2018, 23:27 | Происшествия На территории Херсонской области введен оперативный план Сирена На трассе Херсон-Феодосия-Керчь вечером в среду, 10 октября, неизвестные обстреляли автомобиль с людьми, в результате чего двое мужчин получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Херсонской области. "Около 21.10 на автодороге Херсон-Феодосия-Керчь неизвестные лица, находившиеся в автомобиле, обстреляли из неустановленного оружия другой
ХЕРСОН, ФЕОДОСИЯ, КЕРЧЬ, СИРЕНА, АВТОМОБИЛЬ, НЕИЗВЕСТНЫЙ, Федоренко, Одарченко, Херсон, Украина, Харьков
2018.10.12 (1)

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