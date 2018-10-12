Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Появилось видео, как разгромленную вандалами электричку "Киев-Фастов" пустили на маршрут (2)

NewsMir.info 2018.10.11 18:09
1437435 В сети опубликовали видео, как разнесенный группой вандалов вагон электрички N 6036 Фастов - Киев появился на маршруте. Видео внутри уничтоженного вагона электрички публикуют в сети. Сообщается, что железнодорожники были вынуждены отправить его по маршруту в составе поезда, поскольку отремонтировать вагон можно только в условиях депо. Впрочем, судя по кадрам, не нашлось на Юго-западной железной дороге и тех,
ВАГОН, ФАСТ, ВАНДАЛ, ЭЛЕКТРИЧКА, КИЕВ, СИДЕНИЕ, Киев
2018.10.12 (2)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2018
© InfoStream, 2018