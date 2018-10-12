Появилось видео, как разгромленную вандалами электричку "Киев-Фастов" пустили на маршрут (2)

NewsMir.info 2018.10.11 18:09
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В сети опубликовали видео, как разнесенный группой вандалов вагон
электрички N 6036 Фастов - Киев появился на маршруте. Видео внутри
уничтоженного вагона электрички публикуют в сети.
Сообщается, что железнодорожники были вынуждены отправить его по маршруту в
составе поезда, поскольку отремонтировать вагон можно только в условиях
депо.
Впрочем, судя по кадрам, не нашлось на Юго-западной железной дороге и тех,
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