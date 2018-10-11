"Укрзалізниця" назначила 14 дополнительных поездов ко Дню защитника (3)

Гордон 2018.10.11 15:05
По данным "Укрзалізниці", в связи с тремя выходными подряд - 13, 14 и 15
октября - назначаются 14 дополнительных поездов ко Дню защитника Украины на
самые популярные направления.
Сегодня 14.45 |
В частности, в дополнительные рейсы отправятся поезда Одесса - Харьков и
Львов - Одесса
Фото: uz.gov.uа
14 дополнительных поездов назначены ко Дню защитника Украины, который
отмечается 14 октября, сообщает 11 октября пресс-служба "Укрзалізниці".
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