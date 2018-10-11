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Фокус: Украина

"Укрзалізниця" назначила 14 дополнительных поездов ко Дню защитника (3)

Гордон 2018.10.11 15:05
По данным "Укрзалізниці", в связи с тремя выходными подряд - 13, 14 и 15 октября - назначаются 14 дополнительных поездов ко Дню защитника Украины на самые популярные направления. Сегодня 14.45 | В частности, в дополнительные рейсы отправятся поезда Одесса - Харьков и Львов - Одесса Фото: uz.gov.uа 14 дополнительных поездов назначены ко Дню защитника Украины, который отмечается 14 октября, сообщает 11 октября пресс-служба "Укрзалізниці".
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2018.10.12 (3)

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