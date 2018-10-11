США не поддерживают проведение референдума на оккупированном Донбассе (10)

FM-TV 2018.10.11 15:34

Специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по делам Украины Курт Волкер заявил, что США не поддерживают проведение референдума по российскому сценарию на оккупированном Донбассе. Об этом он сказал во время телефонного брифинга из Брюсселя, сообщает УНІАН. В частности, его спросили о том, есть ли у США ответы на российские предложения по поводу проведения референдума на Донбассе по определению будущего статуса региона.