В МИД отреагировали на планы Кремля по "защите православных" (46)

Bigmir)net Новости 2018.10.12 17:08

В ведомстве пояснили, как можно трактовать заявление Кремля о намерении "защищать интересы православных" в Украине. Россия хочет "защитить" православных tvc.ru В МИД Украины считают, что заявление Кремля о готовности "защищать интересы православных" может быть попыткой обоснования эскалации конфликта с Украиной. Об этом в Twitter сообщила спикер МИД Марьяна Беца. "Подобные тезисы о защите русскоязычного населения мы слышали от РФ как