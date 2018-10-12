В МИД отреагировали на планы Кремля по "защите православных" (46)

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- В МИДе увидели сходство с агрессией России в 2014 году в намерениях "защищать православных" : Крым.Реалии RFE/RL 17:53
- В МИД отреагировали на обещания Кремля "защитить православных в Украине" : Українські національні новини 17:48
- В МИД отреагировали на обещания Кремля "защитить православных в Украине" : ПрессОрг24 17:47
- В МИД отреагировали на планы Кремля по "защите православных" : Контракты.ua 17:37
- Слышали уже: Киев ответил Путину на угрозы "защитить православных" : ICTV Факти 17:36
- МИД прокомментировал заявление Кремля о "защите православных" в Украине : Экономические новости 17:33
- Кремль пригрозил "защитить православных в Украине" после получения Томоса : Политолог.net 17:23
- В МИД прокомментировали намерения Кремля "защищать православных" в Украине : УкропNews.com 17:15
- В МИД отреагировали на планы Кремля по "защите православных" : Bigmir)net Новости 17:08
- Кремль обещает защитить православных в Украине, Киев отреагировал : InfoResist.org 17:01
- В Кремле уже готовятся "защищать" православных в Украине : Вечерний Харьков 16:57
- В МИД прокомментировали намерения Кремля "защищать православных" в Украине : Електронні Вісті 16:45
- МИД дало комментарий касаемо заявления Кремля о "защите православных" Украины : Телеграф.com.ua 16:42
- Кремль будет "защищать" православных в Украине, как "русскоговорящих" : Bigmir)net Новости 16:38
- Кремль пригрозил "защитить православных в Украине" после получения Томоса : LB.ua 16:37
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- Кремль угрожает "защищать" православных. Как русскоязычных на Донбассе : Еспресо TV 16:34
- Кремль заявил о намерениях "защищать интересы православных" в Украине : Електронні Вісті 16:30
- Кремль заявил о планах "защищать интересы православных" в Украине : Экономика.com.ua 16:29
- В МИД прокомментировали намерения Кремля "защищать православных" в Украине : УНИАН 16:18
- Кремль рвется защищать православных в Украине : АСН.in.ua 16:12
- Песков заявил, что православных УПЦ МП в Украине будут "защищать, как русскоговорящих" : Bigmir)net Новости 16:08
- МИД Украины резко отреагировал на заявления России о "защите православных" : DsNews 16:03
- В МИД Украины ответили на обещание Кремля "защитить православных в Украине" : Страна.ua 16:02
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- В Кремле заявили о возможности вмешательства в церковный вопрос в Украине : Главное 15:35
- У Путина рассказали, как будут "защищать интересы православных" в Украине : From-UA.com 15:34
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- "Россия будет защищать интересы православных": в Кремле заявили о возможности вмешательства в вопрос создания поместной церкви в Украине : УкропNews.com 14:45
- В России собираются защищать интересы православных в Украине : RUpor.info 14:41
- Россия готова вмешаться в украинский церковный вопрос : Комментарии.UA 14:32
- Реакция Кремля на решение Константинополя : ReplyUA.net 14:30
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