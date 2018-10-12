Назван самый комфортный регион Украины для ведения бизнеса (31)

2018.10.12 (31)2018.10.11 (5) →
- В бизнес-рейтинге Черниговская область заняла 6-е место : 0462.ua Чернигов 16:00
- "Regional Doing Business. 2018": в Украине названы самые комфортные для ведения бизнеса области : Новости Краматорска 15:42
- Винницкая, Ивано-Франковская и Житомирская области - наиболее комфортные для ведения бизнеса - рейтинг : Частный предприниматель 15:19
- Обнародован рейтинг лучших для бизнеса областей Украины : Знамя индустрии 15:07
- Названы области-лидеры по легкости ведения бизнеса : E-News 14:28
- Ключевые проблемы ведения бизнеса в украинских регионах остались неизменными : Укрудпром 14:14
- Назван самый комфортный регион Украины для ведения бизнеса : Слово і Діло 14:12
- Где в Украине вести бизнес? Рейтинг Regional Doing Business 2018 : TradeMaster 14:00
- Виннцикая, Ивано-Франковская и Житомирская области - наиболее комфортные для ведения бизнеса - рейтинг : Версии.com 13:58
- Стало известно, какие города наиболее комфортные для ведения бизнеса : УРА-Информ 13:55
- Названы регионы с наиболее комфортным бизнес-климатом : UA.news 13:44
- Винницкая область возглавила рейтинг доступности ведения бизнеса : #Буквы 13:18
- Предприниматели назвали регионы, где легче всего начать бизнес : Новости Ю 13:16
- ТОП-3 областей по легкости ведения бизнеса : AgroPortal.ua 13:07
- Где бизнесу дышится легче - рейтинг областей Украины : Kherson.life 12:51
- "Regional Doing Business. 2018": в Украине названы самые комфортные для ведения бизнеса области : Вибори в Україні та світі 12:46
- Донецкий регион - один из наиболее лояльных к бизнесу в вопросе уплаты налогов : Ильичевец.Город 12:41
- Виннцикая, Ивано-Франковская и Житомирская области - наиболее комфортные для ведения бизнеса - рейтинг : Интерфакс-Україна 12:06
- В Украине определили самые комфортные регионы для ведения бизнеса : ABCnews.com.ua 12:03
- Опубликован рейтинг областей по легкости ведения бизнеса : Hronika.info 11:40
- Бизнес проще всего вести в Виннице : Hubs 11:40
- "Regional Doing Business. 2018": в Украине названы самые комфортные для ведения бизнеса области : ОстроВ 11:39
- Названы самые комфортные для бизнеса регионы Украины : Realist.online 11:30
- Где бизнесу дышится легче - рейтинг областей Украины : Глобус Одессы 11:16
- Стало известно, где в Украине проще всего вести бизнес : Комментарии.UA 11:02
- Где бизнесу дышится легче - рейтинг областей Украины -> : Вести.ua 10:45
- Названы наиболее комфортные для ведения бизнеса регионы : NewsMir.info 10:09
- Названы области-лидеры по легкости ведения бизнеса : ЛІГАБізнесІнформ 10:07
- Названы наиболее комфортные для ведения бизнеса регионы : УП: Економічна правда 10:03
- Где в Украине легче всего начать бизнес : Gazeta.ua 09:04
- Предприниматели назвали регионы, где легче всего начать бизнес : Gazeta.ua 08:35