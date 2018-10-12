Назван самый комфортный регион Украины для ведения бизнеса (31)

Слово і Діло 2018.10.12 14:12

12 октября 2018, 13:52 Наиболее комфортными для ведения бизнеса регионами в Украине являются Винницкая, Ивано-Франковская и Житомирская области. Как пишет "Слово и Дело", об этом свидетельствуют данные рейтинга Regional Doing Business 2018, который в четверг, 11 октября, представли в Киеве Офис эффективного регулирования (BRDO) и Союз украинских предпринимателей (СУП), сообщает DW. "Несмотря на положительную динамику, украинские регионы имеют две