В зоне ООС погибла девушка-воин (6)

Hronika.info 2018.10.12 02:40

Смертельное ранение она получила, когда выглянула для осмотра боевых позиций из бойницы В зоне ООС на Донбассе, где ранее боевики обстреляли патруль ОБСЕ, погибла 19-летняя Алеся Бакланова, которая служила солдатом в 92 бригаде Вооруженных сил Украины, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня. Трагедия произошла 10 октября, юная героиня несла боевое дежурство вблизи шахты Бутовка (Донецкая область) всего в 300 м от позиций противника.