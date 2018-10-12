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Фокус: Украина

В зоне ООС погибла девушка-воин (6)

Hronika.info 2018.10.12 02:40
Смертельное ранение она получила, когда выглянула для осмотра боевых позиций из бойницы В зоне ООС на Донбассе, где ранее боевики обстреляли патруль ОБСЕ, погибла 19-летняя Алеся Бакланова, которая служила солдатом в 92 бригаде Вооруженных сил Украины, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня. Трагедия произошла 10 октября, юная героиня несла боевое дежурство вблизи шахты Бутовка (Донецкая область) всего в 300 м от позиций противника.
СНАЙПЕР, ОЛЕСЬ, ЛЕСЯ, НАПАРНИК, ДОНБАСС, ПОБРАТИМ, Бакланов, Вячеслав, Лихачев, Донецк, Луганск, Украина
2018.10.12 (6)

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