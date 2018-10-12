В Обуховском суде Киева слушается дело о разводе Сергея и Виктории Тигипко (11)

Страна.ua 2018.10.12 10:47

10:41, сегодня Украинский бизнесмен и политик Сергей Тигипко и его жена, бизнесмен Виктория Тигипко, подали заявление на развод. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на материалы Обуховского райсуда Киева. Согдасно данным суда, заседание о разводе прошло в 12:00 11 октября. Стороны назначили вместо себя представителей. Фото: court.gov.ua Известно, что Виктория Лопатецкая (девичья фамилия - Прим.Ред.) и Сергей