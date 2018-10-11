Дело Добкина передали в суд (3)

РБК-Україна 2018.10.11 18:11

Фото: Михаил Добкин (opposition.org.ua) ГПУ передала в суд обвинительный акт по подозрению Добкина в хищении земли стоимостью более 240 млн гривен Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) передала в суд обвинительный акт по подозрению народного депутата Михаила Добкина и ряда должностных лиц Харьковской области в хищении 75 га земли стоимостью более 240 млн гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПУ.