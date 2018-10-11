Дело Добкина передали в суд (3)

РБК-Україна 2018.10.11 18:11
Фото: Михаил Добкин (opposition.org.ua)
ГПУ передала в суд обвинительный акт по подозрению Добкина в хищении земли
стоимостью более 240 млн гривен
Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) передала в суд обвинительный акт по
подозрению народного депутата Михаила Добкина и ряда должностных лиц
Харьковской области в хищении 75 га земли стоимостью более 240 млн гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПУ.
СУД, ДЕЛО, САРГАН, СЕКРЕТАРЬ, ХИЩЕНИЕ, СГОВОР, Добкин
, Луценко
, Харьков
, Украина
, Киев