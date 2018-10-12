Улицу Мельникова в Киеве переименовали в честь режиссера Юрия Ильенко (28)

2018.10.12 (28)2018.10.11 (5) →
- Киевсовет переименовал улицу в честь известного украинского режиссера : Фокус 12:34
- Одной из главных улиц Киева присвоили имя выдающегося украинского кинорежиссера : Факты 12:32
- Улицу Мельникова переименовали в честь режиссера Юрия Ильенко : УП:Журнал большого города 12:18
- В Киеве улицу в Шевченковском районе переименовали в честь режиссера : NewsOne 12:09
- Улицу Мельникова переименовали : Столичная недвижимость 12:00
- Столичную улицу назовут в честь украинского кинорежиссера - ФОТО : УРА-Информ 11:54
- В Киеве уицу Мельникова переименуют в четь известного режиссера -> : Вести.ua 11:45
- В Шевченковском районе появится улица имени украинского кинорежиссера : СтройОбзор 11:43
- В Киеве переименуют улицу Мельникова : ReplyUA.net 11:31
- В Киеве появится улица Юрия Ильенко : Большой Киев 11:31
- Киевгорсовет утвердила решение о переименовании улицы Мельникова в честь кинорежиссера Юрия Ильенко : 112.ua 11:30
- Переименовали: улица Мельникова будет называться по-другому : Наш Киев 11:05
- В Киеве одну из улиц переименуют в честь Амины Окуевой, а еще одну в честь режиссера : Vgorode.ua 11:03
- В Киеве переименуют улицу в честь украинского режиссера : Styler РБК-Украина 10:41
- В столице решили переименовать еще одну улицу : Коментарі:Київ 10:37
- В Киеве переименовали улицу Мельникова : DailyUA 10:23
- Одну из центральных улиц Киева переименовали : Без Табу 10:16
- В Киеве улицу Мельникова переименуют в честь украинского кинорежиссера : Аргументы и Факты Украина 10:08
- Улицу на Лукьяновке назовут именем знаменитого режиссера : Status Quo 09:42
- В Киеве переименуют еще одну улицу : Hronika.info 09:40
- Улицу имени марксиста Мельникова в Киеве переименовали в честь режиссера Ильенко : DsNews 09:33
- В Киеве переименовали улицу одного из идеологов марксизма : UA.news 09:14
- Улицу Мельникова в Киеве переименуют : Інформатор.news 09:06
- Улицу Мельникова в Киеве переименуют в честь украинского кинорежиссера : Сегодня.ua 08:41
- В Киеве исчезла улица Мельникова : RUpor.info 08:11
- В столице появится улица Юрия Ильенко : Gazeta.ua 04:05
- Улицу Мельникова в Киеве переименуют в честь Юрия Ильенко : Гордон 01:35
- Улицу Мельникова в Киеве переименовали в честь режиссера Юрия Ильенко : УкропNews.com 00:15