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Фокус: Украина

Улицу Мельникова в Киеве переименовали в честь режиссера Юрия Ильенко (28)

NewsMir.info 2018.10.11 22:09
1437726 Решение было принято Киевсоветом в четверг. Киевский городской совет 11 октября принял решение переименовать улицу Мельникова в Шевченковском районе в честь режиссера Юрия Ильенко. Как сообщает пресс-служба горсовета, за это проголосовали 63 народных депутата. Ювеналий Мельников (1868-1900), имя которого носила улица с 1957 года, был организатором одного из первых марксистских кружков в Украине и проживал на
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2018.10.12 (28)

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