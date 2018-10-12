Улицу Мельникова в Киеве переименовали в честь режиссера Юрия Ильенко (28)

NewsMir.info 2018.10.11 22:09

1437726 Решение было принято Киевсоветом в четверг. Киевский городской совет 11 октября принял решение переименовать улицу Мельникова в Шевченковском районе в честь режиссера Юрия Ильенко. Как сообщает пресс-служба горсовета, за это проголосовали 63 народных депутата. Ювеналий Мельников (1868-1900), имя которого носила улица с 1957 года, был организатором одного из первых марксистских кружков в Украине и проживал на