Facebook заблокировал более 800 страниц и аккаунтов перед выборами в Конгресс США (26)

Шиповник.ua 2018.10.12 11:38

Социальная сеть Facebook заблокировала более 800 страниц и аккаунтов пользователей за распространение ложной информации перед промежуточными выборами в Конгресс США, которые пройдут в ноябре. Об этом сообщает "CNN. - Мы заблокировали 559 страниц и 251 аккаунт в связи с тем, что они постоянно нарушали правила о нераспространении спам-сообщений, - говорится в заявлении подразделения Facebook, которое отвечает за безопасность соцсети.