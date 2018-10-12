Facebook заблокировал более 800 страниц и аккаунтов перед выборами в Конгресс США (26)

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- Facebook заблокировал более 800 страниц и аккаунтов перед выборами в Конгресс США : Шиповник.ua 11:38
- Нарушали правила о нераспространении спам-сообщений: Facebook заблокировал более 800 страниц : Gazeta.ua 11:35
- Facebook заблокировал более 800 аккаунтов перед выборами : Комментарии.UA 11:32
- Facebook заблокировал более 800 аккаунтов за распространение спама о предстоящих выборах в США : Ракурс 11:28
- Facebook заблокировал более 800 страниц и аккаунтов перед выборами в США : DailyUA 11:23
- В Facebook заблокировали более 800 аккаунтов за распространение фейков : UA.news 11:14
- Выборы в Конгрессе США: Facebook заблокировал более 800 страниц и аккаунтов : Телеграф.com.ua 11:13
- Facebook удалил более 800 страниц и аккаунтов перед выборами в Конгресс : NewsMir.info 11:09
- Facebook удалил более 800 страниц и аккаунтов перед выборами в Конгресс : Страна.ua 11:02
- Facebook заблокировал сотни страниц и аккаунтов: названа причина : From-UA.com 10:34
- Facebook заблокировал более 800 страниц и аккаунтов перед выборами в Конгресс США : Укринформ 10:33
- В канун выборов в Конгресс США Facebook массово блокирует аккаунты : ReplyUA.net 10:31
- Промежуточные выборы в США: Facebook удалил более 800 фейковых аккаунтов : ATR.ua 10:12
- Facebook зачистили перед выборами в Конгресс США : Контракты.ua 10:07
- Facebook удалил более 800 фейковых страниц и аккаунтов перед выборами в Конгресс США : 7ya-media.com 10:06
- В Facebook провели "зачистку" аккаунтов перед ноябрьскими выборами в США : Сегодня.ua 09:42
- Перед выборами в США Facebook заблокировал более 800 аккаунтов и страниц : MIGnews.com.ua 09:08
- Перед выборами в США Facebook заблокировал более 800 аккаунтов и страниц : "Наша газета" (Луганск) 09:05
- Facebook заблокировал сотни страниц и аккаунтов: что произошло : Обозреватель 07:32
- Facebook удалил более 800 фейковых страниц и аккаунтов перед выборами в Конгресс США : Зеркало недели. Украина 07:16
- Facebook удалил более 800 фейковых страниц и аккаунтов перед выборами в Конгресс США : УкропNews.com 07:14
- Facebook начал "зачистку" информполя перед выборами в Конгресс США : DsNews 07:03
- Facebook заблокировал более 800 страниц и аккаунтов перед выборами в Конгресс США : Vector News 06:15
- Facebook заблокировал более 800 страниц и аккаунтов перед выборами в США : Новое Время 04:39
- Facebook заблокировал более 800 страниц и аккаунтов в преддверии ноябрьских выборов в США : Интерфакс-Україна 03:06
- Перед выборами в США Facebook заблокировал более 800 страниц и аккаунтов : ТСН.ua 01:43