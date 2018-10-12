Госдеп США призвал РФ отменить фиктивные "выборы" в ОРДЛО (26)

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- США требуют отменить "выборы" на оккупированном россией Донбассе, - Нойерт : УРА-Информ 09:55
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- Госдепартамент призвал Россию отменить фейковые "выборы" в ОРДЛО : УкропNews.com 06:14
- Госдепартамент призвал Россию отменить фейковые "выборы" в ОРДЛО : NewsMir.info 06:08
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