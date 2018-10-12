Госдеп США призвал РФ отменить фиктивные "выборы" в ОРДЛО (26)

ТСН.ua 2018.10.12 04:13

Государственный департамент США призвал Россию присоединиться к Украине в стремлении к миру и отменить "незаконные, фиктивные выборы" в ОРДЛО. Об этом говорится в заявлении Государственного департамента, - информирует "Голос Америки". "Мы призываем РФ присоединиться к Украине в стремлении к миру. Россия и силы, которые она вооружает, тренирует, которые она направляет и вместе с которыми воюет, до сих пор не выполнили многократные обещания