Возле киевского парка произошла перестрелка (31)

Hronika.info 2018.10.12 10:40

Около пяти человек избивали двоих мужчин. На станции метро "Лесная", возле парка Киото произошла драка. Несколько человек кавказской национальности до полусмерти избили одного и нанесли существенные травмы второму, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор. Инцидент произошел в четверг, 11 октября, около 23:30. Очевидец, Александр, рассказал, что он ехал в сторону Лесного массива на своей машине, когда увидел драку на проезжей части.