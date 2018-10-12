ОБСЕ заявила о вторжении в Украину колонны российской военной техники (47)

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- ОБСЕ: На Донбасс из РФ въехала колонна грузовиков с зенитной установкой : ForUm 17:34
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- В ОБСЕ зафиксировали вторжение в Украину новой колонны российской техники : ReplyUA.net 16:30
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- СММ заметила колонну грузовиков с зенитной установкой, которые ехали на Донбасс с РФ : DailyUA 16:23
- У границы на Донбассе заметили колонну военной техники Путина: опубликованы фото : Апостроф 16:15
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- Грузовики на Донбассе у границы с РФ: ОБСЕ зафиксировала перевозку вооружения : Новости Донбасса 15:09
- В Украину вторглась новая колона техники России с оружием: фотофакт : NewsMir.info 15:08
- ОБСЕ зафиксировала колонну грузовиков, которая ворвалась на оккупированную Донетчину с территории РФ (КАРТА) : NewsMir.info 15:08
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- На Донбассе миссия ОБСЕ заметила колонну грузовиков с зенитной установкой, которая ехала со стороны РФ : ТСН.ua 14:43
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- В ОБСЕ заметили колонну грузовиков с зенитной установкой, которые ехали на Донбасс с РФ : Vector News 14:15
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