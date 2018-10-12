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Фокус: Украина

ОБСЕ заявила о вторжении в Украину колонны российской военной техники (47)

Еспресо TV 2018.10.12 17:04
фото: osce.org 12 октября, 2018, 16:41 На оккупированную Россией территорию Донецкой области с территории РФ въехала колонна военной техники Об этом сообщает в Facebook пресс-служба СММ ОБСЕ. При этом колонна зашла в объезд пропускных пунктов ночью по грунтовой дороге. "В неподконтрольном правительству районе Донецкой области недалеко от границы с Российской Федерацией БПЛА СММ дальнего радиуса действия снова
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