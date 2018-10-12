Аваков готов жестко реагировать на проявления религиозной вражды (33)

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- Аваков пообещал жесткую реакцию на религиозную рознь и экстремизм : Інформатор.news 11:36
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- МВД обещает жестко реагировать на религиозную вражду и экстремизм : Капитал 11:18
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- Аваков пообещал жесткую реакцию на религиозную рознь и экстремизм : УкропNews.com 11:14
- Аваков готов жестко реагировать на проявления религиозной вражды : Слово і Діло 11:12
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- Аваков обещает жестко противостоять экстремизму и религиозной вражде : ForUm 11:04
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- МВД намерено жестко реагировать на проявления религиозной вражды, - Аваков : LB.ua 10:07
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