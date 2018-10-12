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Фокус: Украина

Аваков готов жестко реагировать на проявления религиозной вражды (33)

Слово і Діло 2018.10.12 11:12
12 октября 2018, 11:00 Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что правоохранители будут действовать жестко в ответ на возможные преступления на почве религиозной вражды. Как пишет "Слово и Дело", об этом сообщает пресс-служба МВД. Так, Аваков подчеркнул недопустимость актов произвола и экстремизма на почве религиозной вражды или нетерпимости в связи с началом процесса предоставления автокефалии Украинской православной церкви.
ЭКСТРЕМИЗМ, ПРОВОКАЦИЯ, АВТОКЕФАЛИЯ, ПРАВОПОРЯДОК, ВРАЖДА, НЕОЖИДАННОСТЬ, Аваков, Украина

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