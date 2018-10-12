Аваков готов жестко реагировать на проявления религиозной вражды (33)

Слово і Діло 2018.10.12 11:12

12 октября 2018, 11:00 Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что правоохранители будут действовать жестко в ответ на возможные преступления на почве религиозной вражды. Как пишет "Слово и Дело", об этом сообщает пресс-служба МВД. Так, Аваков подчеркнул недопустимость актов произвола и экстремизма на почве религиозной вражды или нетерпимости в связи с началом процесса предоставления автокефалии Украинской православной церкви.