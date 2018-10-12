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Фокус: Украина

Авария на шахте в Торецке - погиб шахтер (25)

РИА Мелитополь 2018.10.12 12:32
Донецкой области на шахте "Центральная" ГП "Торецкуголь" 11 октября в 19.45, в очистном забое случился выброс угля. В результате погиб горнорабочий, второй шахтер находится в больнице. Как информирует уполномоченный по правам человека в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский, на участке 95, горизонт 1146 м, в очистном забое случился выброс угля. "Вчера, в 19.45 на шахте "Центральная" ГП "Торецкуголь", на участке 95,
ШАХТА, ЗАБОЙ, ЛИСЯНСКИЙ, ТАЗ, ГОРНЯК, ГОРНОРАБОЧИЙ, Лисянский, Донецк, Луганск, Украина

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