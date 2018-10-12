Приватбанк временно прекратит обслуживать платежные карты (53)

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- Карты, банкоматы и терминалы Приватбанка не будут работать в ночь на 14 октября : LB.ua 12:37
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- Приватбанк отключает карты, терминалы и банкоматы : Главред 12:35
- Клиентов "ПриватБанка" предупредили о масштабных перебоях в работе : Фраза.ua 12:35
- Снимите деньги с карт: ПриватБанк предупредил о временной остановке работы : From-UA.com 12:34
- В "ПриватБанке" предупредили о временном отключении платежных систем и банкоматов : Еспресо TV 12:34
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- Приватбанк приостановит обслуживание банкоматов и карточек : DsNews 12:33
- ПриватБанк предупредил о приостановке операций с платежными картами : Экономические новости 12:33
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- Карточки ПриватБанка временно перестанут работать : Комментарии:Донбасс 12:32
- ПриватБанк заявил о временном прекращении обслуживании карточек : ReplyUA.net 12:31
- ПриватБанк в ночь на 14 октября приостановит работу всех платежных систем : Експерт-центр 12:31
- ПриватБанк временно прекратит обслуживать карточки : Винница Реал 12:30
- ПриватБанк предупредил о временной приостановке работы своих банкоматов : Винница Реал 12:30
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- Приватбанк предупредил клиентов о ночи без карточных операций : Зеркало недели. Украина 12:16
- ПриватБанк предупредил о масштабных перебоях в работе : Глобус Одессы 12:15
- "ПриватБанк" приостановит работу банкоматов и терминалов : Телеграф.com.ua 12:13
- ПриватБанк временно прекратит обслуживать карточки : Новости N 12:12
- Ночью на Покрову "Приватбанк" приостановит все операции с платежными картами : RUpor.info 12:11
- ПриватБанк в ночь на 14 октября приостановит работу всех платежных систем : РБК-Україна 12:11
- ПриватБанк обновит систем управления базами данных: технологическая пауза займет около 8 часов : НикВести 12:10
- ПриватБанк временно прекратит обслуживать карточки : NikMedia.com.ua 12:10
- Украинцам на заметку: ПриватБанк временно прекратит обслуживание карточек : MIGnews.com.ua 12:08
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- Карты "Приватбанка" не будут работать одну ночь : УП: Економічна правда 12:03
- С 14 октября не будут работать карточки ПриватБанка : Комментарии.UA 12:02
- Снимите деньги с карт: ПриватБанк предупредил об остановке работы : Обозреватель 12:02
- Приватбанк приостановит работу карт на одну ночь : Fin.org.ua 12:01
- Терминалы и банкоматы "ПриватБанка" будут отключены : UaProm 11:52
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- ПриватБанк предупредил о масштабных перебоях в работе : Вести.ua 11:45
- "ПриватБанк" временно прекратит обслуживать карточки : РепортерUA 11:41
- В ПриватБанке объявили о "таймауте" и просят заранее снять деньги с карты : NewsOne 11:39
- ПриватБанк обновит процессинг банка: технологическая пауза займет до восьми часов : Минфин 11:38
- Государственный банк предупредил украинцев о сбоях в работе : Gazeta.ua 11:35
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- Приватбанк приостановит работу карт на одну ночь : Укрудпром 11:14
- ПриватБанк устроит клиентам ночь без карточных операций : ЛІГАБізнесІнформ 11:08
- Приватбанк отключит все терминалы, банкоматы и онлайн-систему для программного обновления : Uamarket.info 11:04
- Жителям Днепра сообщили, что 14 октября ночью не будут работать карточки Приватбанка : Мост Днепр 10:38
- ПриватБанк обновит часть архитектуры процессинга банка: технологическая пауза займет до восьми часов в ночное время : Днепровский городской портал 10:37
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