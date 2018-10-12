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Фокус: Украина

Приватбанк временно прекратит обслуживать платежные карты (53)

Фокус 2018.10.12 12:04
Фото: tsn.ua Не будут работать банкоматы, терминалы самообслуживания и торговые терминалы банка 12.10.18 Приватбанк приостановит все операции с платежными картами с полуночи до 4 утра воскресенья, 14 октября, в рамках процесса миграции на новую версию систем управления базами данных. Об этом сообщает пресс-служба банка. В банке отметили, что запланировали переход на новую версию систем управления базами данных (СУБД) процессинга для увеличения
ТЕРМИНАЛ, ПРИВАТБАНК, САМООБСЛУЖИВАНИЕ, ПОЛНОЧЬ, ПАУЗА, АУТ, Украина

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