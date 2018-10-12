В Харькове под окнами дома полностью сгорело 5 иномарок (35)

Українські національні новини 2018.10.12 13:33

КИЕВ. 12 октября. УНН. В Харькове сегодня ночью под окнами жилого дома полностью сгорело 5 иномарок. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Харьковской области, передает УНН. "Информация о возгорании авто Audi, Mercedes, Daewoo, Chevrolet и Volkswagen поступила в дежурную часть Шевченковского отдела полиции 12 октября, около 3.50", - говорится в сообщении. Как отметили в полиции, в результате пожара, кроме сгоревших автомобилей,