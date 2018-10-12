Британия сообщила об участии России в кибератаке на киевское метро и Одесский аэропорт в 2017 году - Омелян (30)

- Британия сообщила о причастности ГРУ России к кибератакам в Украине : NewsOne 12:39
- Лондон раскрыл участие ГРУ в кибератаке на киевское метро : ЛІГАБізнесІнформ 12:37
- Хакеры ГРУ атаковали киевское метро и аэропорт Одессы : Інформатор.news 12:36
- Киевское метро и аэропорт Одессы были атакованы хакерами ГРУ, - Омельян : Інформатор.news 12:36
- Кибератаку на киевское метро и одесский аэропорт организовало ГРУ РФ - Великобритания : УП: Економічна правда 12:33
- Омелян: Российские хакеры атаковали метро Киева и одесский аэропорт : ReplyUA.net 12:31
- Российские хакеры пытались взломать киевское метро и одесский аэропорт : Realist.online 12:30
- Россия участвовала в кибератаках на Одесский аэропорт и киевской метро : the Экономист 12:29
- Великобритания раскрыла участие ГРУ РФ в кибератаке на киевское метро и одесский аэропорт : Vector News 12:16
- Лондон предоставил данные о кибератаках ГРУ на украинские предприятия : Вести.ua 12:15
- Британия информировала о российских кибератаках на киевское метро и Одесский аэропорт : УкропNews.com 12:14
- ГРУ России атаковало аэропорт Одессы - британские разведчики : Таймер Одесса 12:13
- Омелян: киевское метро и аэропорт Одессы были атакованы хакерами ГРУ : Сегодня.ua 12:12
- Британия сообщила об участии ГРУ РФ в кибератаке на киевское метро и одесский аэропорт : РБК-Україна 12:11
- Британия предоставила информацию об участии спецслужб РФ в кибератаках на киевское метро и одесский аэропорт - Омелян : ОстроВ 12:10
- Лондон указал на причастность ГРУ РФ к кибератакам на метро и аэропорт в Украине : Українські національні новини 12:03
- Лондон указал на причастность ГРУ РФ к кибератакам на метро и аэропорт в Украине : ПрессОрг24 12:02
- Британия информировала о российских кибератаках на киевское метро и Одесский аэропорт : Зеркало недели. Украина 11:46
- Британская разведка сообщила, кто стоит за кибератаками на киевское метро и одесский аэропорт : Слово і Діло 11:41
- Британия раскрыла участие ГРУ РФ в кибератаке на киевское метро и одесский аэропорт : Еспресо TV 11:34
- РФ организовала кибератаку на "Киевский метрополитен" и аэропорт Одессы, - Омелян : DsNews 11:33
- У Омеляна заявили, что получили от Британии доказательства участия ГРУ в кибератаке на Киевский метрополитен и одесский аэропорт : Страна.ua 11:32
- Великобритания раскрыла участие ГРУ РФ в кибератаке на киевское метро и одесский аэропорт : УП Європейська правда 11:31
- Российские хакеры атаковали киевское метро и одесский аэропорт: в Лондоне нашли доказательства : Телеканал новин "24" 11:30
- Омелян заявил об участии ГРУ РФ в кибератаке на киевское метро : Капитал 11:19
- Британия сообщила об участии России в кибератаке на киевское метро и Одесский аэропорт в 2017 году - Омелян : УкропNews.com 11:14
- Британия раскрыла участие ГРУ РФ в кибератаке на киевское метро : NewsMir.info 11:08
- Британия сообщила об участии России в кибератаке на киевское метро и Одесский аэропорт в 2017 году - Омелян : УНИАН 11:03
- Британия сообщила об участии ГРУ РФ в кибератаке на киевское метро и Одесский аэропорт в октябре 2017 года, - Омелян : УкропNews.com 10:44
- Британия сообщила о причастности ГРУ РФ к кибератаке на киевское метро и Одесский аэропорт в октябре 2017 года - Мининфраструктуры : Гордон 10:05