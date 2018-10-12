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Британия сообщила об участии России в кибератаке на киевское метро и Одесский аэропорт в 2017 году - Омелян (30)

УкропNews.com 2018.10.12 11:14
"" . Великобритания сообщила о попытках проведения кибератак спецслужбами Российской Федерации на международный аэропорт "Одесса" и Киевский метрополитен для вывода этих предприятий из строя в 2017 году.Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Мининфраструктуры. "Предоставленная Национальным центром кибербезопасности Великобритании информация говорит об участии специалистов ГРУ Российской Федерации в атаке
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