Эвакуация детей в Лисичанске: в школу прилетела ракета (фото) (42)

Подробности.ua 2018.10.12 14:10

по материалам: Подробности автор: Владимир Лысенков В школе провели эвакуацию. Фото: lisskul27.wixsite.com/lisskul27 В Лисичанске Луганской области эвакуировали детей из-за взрыва и задымленности окружающей территории. Оказалось, что во дворе школы на газон упал модуль управления ракетой зенитно-ракетного комплекса "ОСА", сообщает vchaspik.ua со ссылкой на правоохранительные органы. Школа No 27 находится в квартале Дружбы народов в южной части города.