Эвакуация детей в Лисичанске: в школу прилетела ракета (фото) (42)

- ЧП в Лисичанске: во двор школы упала часть ракеты : Обозреватель 14:17
- На территорию школы на Луганщине упала часть ракеты, детей эвакуировали : УкропNews.com 14:15
- В Лисичанске возле школы взорвалась часть ракеты, проведена эвакуация - СМИ : ТСН.ua 14:14
- Эвакуация детей в Лисичанске: в школу прилетела ракета (фото) : Подробности.ua 14:10
- В Лисичанске часть ракеты "Оса" упала около школы, детей эвакуировали : NewsOne 14:09
- В Лисичанске возле школы взорвался снаряд: эвакуировали детей : Аргументы и Факты Украина 14:08
- В Лисичанске часть ракеты "Оса" упала около школы : NewsMir.info 14:08
- В Лисичанске возле школы упала часть ракеты (фото) : Informator.media 14:06
- На школьный двор в Лисичанске прилетела ракета, детей в панике эвакуируют : From-UA.com 14:04
- Во двор школы в Лисичанске угодила часть ракеты (ФОТО) : DsNews 14:03
- В Лисичанске возле школы упала часть ракеты : 112.ua 14:00
- СМИ: в Лисичанске возле школы упала часть ракеты "Оса" : Луганский Радар 13:56
- В школьный двор в Лисичанске упала часть ракеты - ФОТО : УРА-Информ 13:55
- На школьный двор в Лисичанске прилетела ракета, детей в панике эвакуируют : Znaj.ua 13:46
- В Лисичанске возле школы прогремел взрыв: очевидцы говорят, что прилетел снаряд (Фото) : IPnews 13:45
- В Луганской области на двор одной из школ упала часть ракеты ЗРК "Оса" : Телеграф.com.ua 13:43
- В Лисичанске прогремел взрыв - соцсети : Рубежное.org.ua 13:41
- Взрыв в Лисичанске: Во двор школы упала часть ракеты : Соцпортал 13:40
- В Лисичанске возле школы упала часть ракеты ЗРК Оса : Bigmir)net Новости 13:38
- СМИ сообщают о взрыве возле школы в Лисичанске и эвакуации детей : Восточный фарватер 13:32
- Во двор школы в Лисичанске влетел осколок ракеты, детей эвакуировали (фото) : Факты 13:32
- В Лисичанске эвакуировали школьников из-за взрывов : Реальная газета 13:30
- В Лисичанске возле школы упала часть ракеты : Українські національні новини 13:18
- В Лисичанске возле школы упала часть ракеты : ПрессОрг24 13:17
- Взрыв в Лисичанске: во двор школы упала часть ракеты : Вибори в Україні та світі 13:16
- Взрыв в Лисичанске: эвакуировали детей школы N27 : Вибори в Україні та світі 13:16
- Взрыв в Лисичанске: в газон возле школы попала ракета : Глобус Одессы 13:15
- Взрыв в Лисичанске: во двор школы упала часть ракеты (фото) : NewsMir.info 13:09
- В Лисичанске из-за взрыва эвакуировали школу : LB.ua 13:07
- Возле школы No27 в Лисичанске прогремел взрыв: детей эвакуировали : Луганский Радар 12:56
- Взрыв в Лисичанске: в газон возле школы попала ракета -> : Вести.ua 12:45
- Взрыв в Лисичанске: во двор школы упала часть ракеты : В Час Пик 12:45
- В Лисичанске на территории школы произошёл взрыв: детей эвакуируют : Соцпортал 12:40
- В Лисичанске возле школы произошел взрыв - СМИ : Bigmir)net Новости 12:38
- В Донецкой области прогремел взрыв, детей эвакуировали : Інформатор.news 12:36
- Взрыв в Лисичанске: детей срочно эвакуируют со школы : Donbass.UA 12:26
- В Лисичанске около школы прогремел взрыв - дети эвакуированы : Глобус Одессы 12:16
- В Лисичанске около школы прогремел взрыв - дети эвакуированы : Вести.ua 12:15
- В Лисичанске эвакуируют детей из-за взрыва : Подробности.ua 12:10
- В школе Лисичанска прогремел взрыв, детей эвакуировали : ГолосUA 12:05
- Взрыв в Лисичанске: детей эвакуируют со школы : From-UA.com 12:04
- Взрыв в Лисичанске: эвакуировали детей школы No27 : В Час Пик 11:45