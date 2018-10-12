Порошенко подписал закон о равных правах мужчин и женщин в украинской армии (41)

Новое Время 2018.10.12 14:10

Женщин-военнослужащих уравняли в правах с мужчинами Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о предоставлении равных прав мужчинам и женщинам в украинской армии. В пресс-службе главы украинского государства сообщили, что реализация закона будет способствовать повышению уровня правовой защиты военнослужащих- женщин, а также увеличению их количества на воинской службе. Напомним, Рада приняла соответствующий законопроект в начале сентября.