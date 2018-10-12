Порошенко подписал закон о равных правах мужчин и женщин в украинской армии (41)

- Президент подписал закон об обеспечении равных прав женщин и мужчин на военной службе : УНИАН 14:18
- Порошенко подписал закон об усилении позиции женщин в армии : Vector News 14:16
- Президент уравнял права мужчин и женщин в армии : РепортерUA 14:11
- В Украине уравнялись права женщин и мужчин во время службы в ВСУ : ОстроВ 14:10
- Порошенко подписал закон о равных правах мужчин и женщин в украинской армии : Новое Время 14:10
- Порошенко уравнял права мужчин и женщин в армии : NikMedia.com.ua 14:10
- Порошенко уравнял права мужчин и женщин в армии : Аргументы и Факты Украина 14:08
- Президент подписал закон о гендерном равенстве на военной службе : Четверта Влада 14:05
- В Украине уравняли права мужчин и женщин в армии : Комментарии.UA 14:02
- Порошенко уравнял в правах военнослужащих женщин и мужчин : Версии.com 13:58
- За равноправие: Порошенко разрешил женщинам служить по контракту : Антикоррупционный портал job-sbu.org 13:46
- Порошенко подписал Закон о равных правах женщин и мужчин в армии : УкропNews.com 13:45
- В армии уравняли права мужчин и женщин : Телеграф.com.ua 13:43
- Президент подписал закон о гендерном равенстве на военной службе : Инфолайн 13:42
- Порошенко подписал закон о равенстве прав мужчин и женщин в армии : Слово і Діло 13:41
- Порошенко уравнял в правах мужчин и женщин : Подробности.ua 13:39
- Порошенко уравнял женщин и мужчин в ВСУ: будут генеральши : Новини онлайн 24 13:39
- Порошенко подписал закон о гендерном равенстве военнослужащих : Bigmir)net Новости 13:38
- Порошенко одобрил закон о равных правах мужчин и женщин в армии : Шиповник.ua 13:38
- Порошенко уравнял женщин и мужчин в ВСУ: будут генеральши : ЛІГАБізнесІнформ 13:37
- Женщинам-генералам в Украине быть: Порошенко подписал закон : Gazeta.ua 13:35
- Порошенко подписал закон о равных правах женщин и мужчин в ВСУ : Фокус 13:34
- Порошенко подписал закон о равных правах и возможностях мужчин и женщин в армии : Еспресо TV 13:34
- Порошенко подписал закон о равных правах мужчин и женщин в армии : Укринформ 13:33
- Порошенко уравнял в правах военнослужащих женщин и мужчин : DsNews 13:33
- Порошенко одобрил закон о равных правах мужчин и женщин в армии : Диванная Сотня 13:33
- Порошенко подписал закон о равенстве прав мужчин и женщин в армии: что изменилось : Факты 13:32
- Права мужчин и женщин в украинской армии окончательно уравняли : Страна.ua 13:32
- Армия: Порошенко уравнял мужчин и женщин : EtCetera.media 13:31
- Порошенко подписал закон о гендерном равенстве при прохождении военной службы : Донецкие Новости 13:25
- Порошенко одобрил закон о равных правах мужчин и женщин в армии : Novosti.UA 13:22
- Украинским женщинам в армии гарантировали равные права с мужчинами : Без Табу 13:16
- Порошенко подписал закон о равных правах мужчин и женщин в армии : NewsOne 13:09
- Порошенко уравнял права мужчин и женщин в армии : MIGnews.com.ua 13:08
- Порошенко одобрил закон о равных правах мужчин и женщин в армии : Главное 13:05
- Порошенко уравнял права мужчин и женщин в армии : "Наша газета" (Луганск) 13:05
- Порошенко подписал закон о равных правах женщин и мужчин в Вооруженных силах Украины : 112.ua 13:00
- Президент одобрил обеспечение равных прав и возможностей для женщин и мужчин в отношении военной службы : Харківська ОДА 12:48
- Президент подписал закон о гендерном равенстве на военной службе : Українські національні новини 12:48
- Президент подписал закон о гендерном равенстве на военной службе : ПрессОрг24 12:47
- Порошенко одобрил закон о равных правах мужчин и женщин в армии : РБК-Україна 12:41