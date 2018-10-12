ФСБ задержала двух украинцев за "незаконный" вылов рыбы в Азовском море (47)

ATR.ua 2018.10.12 15:12

12 октября 2018 14:26 В пятницу, 12 октября, сотрудники пограничной службы ФСБ РФ неподалеку от населенного пункта Весело-Вознесенка (РФ) задержали двух украинских рыбаков, которые ловили рыбу в Азовском море. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил. "Сотрудники пограничной службы ФСБ РФ в море неподалеку от населенного пункта Весело-Вознесенка (РФ) задержали двух граждан Украины, которые