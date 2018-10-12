ФСБ задержала двух украинцев за "незаконный" вылов рыбы в Азовском море (47)

- Штаб: В Азовском море ФСБ России задержала украинских моряков : Новости Донбасса 16:09
- ФСБ задержала в Азовском море рыбаков с оккупированного Приазовья : Mrpl.City 16:02
- Российские силовики задержали в Азовском море украинских рыбаков : Комментарии.UA 16:02
- Погранслужба ФСБ задержала в Азовском море украинских рыбаков : FaceNews 15:46
- ФСБ задержала двух украинцев, которые ловили рыбу в Азовском море : Iнше ТВ 15:43
- ФСБ РФ задержала двух украинцев, вылавливающих рыбу в Азовском море : NewsOne 15:38
- ФСБ задержала двух украинцев в Азовском море - ООС : Bigmir)net Новости 15:38
- Сотрудники ФСБ задержали в Азовском море украинских рыбаков : Фраза.ua 15:35
- ФСБ РФ задержала двух украинцев, которые ловили рыбу в Азовском море : BlackSeaNews.net 15:31
- ФСБ России задержала двоих украинцев в Таганрогском заливе : QHA Крымські Новини 15:28
- В Азовском море российские пограничники задержали украинских рыбаков : Донецкие Новости 15:25
- ФСБ задержало в Азовском море двух моряков из оккупированных районов : Черноморская телерадиокомпания 15:16
- ФСБ задержала двух украинцев в Азовском море -> : Вести.ua 15:15
- Российские пограничники задержали украинских рыбаков в Азовском море : УкропNews.com 15:15
- ФСБ задержала двух украинцев за "незаконный" вылов рыбы в Азовском море : ATR.ua 15:12
- ФСБ РФ задержала в Азовском море двух рыбаков с оккупированного Донбасса - штаб операции Объединенных сил : Гордон 15:05
- ФСБ задержала украинских рыбаков на Азовском море - украинское командование : Крым.Реалии RFE/RL 14:53
- Российские пограничники задержали украинских рыбаков в Азовском море : Зеркало недели. Украина 14:46
- ФСБ задержала двух украинцев в Азовском море : Слово і Діло 14:41
- ФСБ задержала украинцев в Азовском море : Подробности.ua 14:39
- В Азовском море российская ФСБ задержала украинских рыбаков : ЛІГАБізнесІнформ 14:37
- В России задержали двух украинцев, которые рыбачили в Азовском море : Еспресо TV 14:34
- ФСБ захватила двух рыбаков с оккупированной территории Украины : DsNews 14:33
- ФСБ задержала двух украинцев, которые ловили рыбу в Азовском море : Политолог.net 14:23
- ФСБ задержала украинских рыбаков в Азовском море : Петр и Мазепа 14:20
- ФСБ задержала двух украинцев, которые ловили рыбу в Азовском море : Vector News 14:15
- ФСБ задержала двух украинских рыбаков в Азовском море : УкропNews.com 14:15
- В Азовском море российские спецслужбы задержали украинских рыбаков : UA.news 14:14
- В Азовском море пограничники РФ задержали украинских рыбаков : Телеграф.com.ua 14:13
- Пограничники ФСБ РФ задержали в Таганрогском заливе украинских рыбаков : Четверта Влада 14:05
- ФСБ задержала в Азовском море рыбаков из ОРДО : ForUm 14:04
- В Таганрогском заливе ФСБ России задержала рыбаков с временно оккупированной территории : 112.ua 14:00
- Пограничники ФСБ РФ задержали в Таганрогском заливе украинских рыбаков : Електронні Вісті 13:45
- Российские пограничники задержали украинских рыбаков : УкропNews.com 13:45
- В Азовском море сотрудники ФСБ задержали двух украинских рыбаков : UATV 13:44
- ФСБ России задержала украинских рыбаков с оккупированного Донбасса : Сегодня.ua 13:42
- ФСБ России задержала двух украинцев, которые ловили рыбу в Азовском море : РБК-Україна 13:41
- В Азовском море пограничники РФ задержали украинских рыбаков : Главред 13:35
- Российские пограничники задержали в море рыбаков с оккупированной территории : Комментарии:Донбасс 13:32
- ФСБ задержала двух украинцев, которые ловили рыбу в Азовском море : Укринформ 13:17
- В Азовском море ФСБ задержала рыбаков с оккупированной территории Украины : Вибори в Україні та світі 13:16
- Пограничники ФСБ РФ задержали в Таганрогском заливе украинских рыбаков : ТСН.ua 13:14
- Российские ФСБ-шники задержали украинских рыбаков с оккупированной части Донбасса : ОстроВ 13:10
- Российские ФСБ-шники задержали украинских рыбаков с оккупированной части Донбасса : NewsMir.info 13:09
- ФСБ заявила о задержании двух украинских рыбаков : ICTV Факти 13:06
- Российские пограничники задержали украинских рыбаков : УНИАН 13:03
- В Азовском море ФСБ задержала рыбаков с оккупированной территории Украины : В Час Пик 12:45