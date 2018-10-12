В КСУ признали неконституционным предоставление Минфину права получать информацию с персональными данными (34)

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- КСУ признал неконституционным сбор Минфином персональных данных граждан : Версии.com 15:58
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- Конституционный суд запретил Минфину собирать персональные данные для верификации соцвыплат : Время Харьков 15:48
- Конституционный Суд запретил Минфину без спросу собирать данные о доходах граждан : Известия в Украине 15:46
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- КСУ признал неконституционным право Минфина получать информацию с персональными данными : Українські національні новини 15:18
- КСУ признал неконституционным право Минфина получать информацию с персональными данными : ПрессОрг24 15:17
- Конституционный суд запретил Минфину собирать персональные данные при верификации пенсий и соцвыплат : ОстроВ 15:09
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- Минфин потерял право на доступ к персональным данным украинцев без разрешения : Вести.ua 14:45
- КСУ признал неконституционным предоставление Минфину права получать информацию, содержащую персональные данные : Шиповник.ua 14:38
- Конституционный суд запретил Минфину собирать персональные данные для верификации соцвыплат : Фокус 14:34
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- КСУ признал неконституционным предоставление Минфину права получать персональные данные украинцев : NewsOne 13:39
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- КС признал неконституционными полномочия Минфина собирать персональные данные граждан : Українські Новини 13:14
- КС запретил Минфину собирать персональные данные при верификации соцвыплат : NewsMir.info 13:09
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