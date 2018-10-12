В КСУ признали неконституционным предоставление Минфину права получать информацию с персональными данными (34)

ГолосUA 2018.10.12 15:35

ГолосUA 15:20 12-10-2018 КСУ признал неконституционным предоставление Министерству финансов Украины право получать информацию, содержащую персональные данные. Об этом говорится на сайте КСУ. КСУ принял решение в деле по конституционному представлению уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека относительно соответствия Конституции положений абзаца I пункта 40 раздела VI "Заключительные и переходные положения" Бюджетного кодекса.